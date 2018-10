Juan Martin Del Potro bat Karen Khachanov et se qualifie pour le Masters de Londres

Juan Martin del Potro poursuit sa route à Pékin. Pour son premier tournoi depuis sa finale perdue à l’US Open, début septembre, l’Argentin s’est qualifié mercredi pour les quarts de finale en disposant en deux manches accrochées de Karen Khachanov (6-4, 7-6(4)). Grâce à ce succès, le 4e joueur mondial, auteur d’une superbe saison, décroche aussi, et surtout, sa place pour le Masters de Londres. Une première pour lui depuis 2013.

Face au jeune Russe, la tête de série n°1 du tournoi passait un test intéressant, après un premier succès tranquille contre Albert Ramos (7-5, 6-2), mardi. Et, même si Khachanov lui a donné le change à l'échange, Del Potro n'a jamais tremblé dans cette rencontre, malgré la perte de son service au moment de conclure le match dans le deuxième set. L'Argentin a finalement bouclé la rencontre au tie-break, sur un ace, pour rejoindre en quart Filip Krajinovic.

Il rejoint Nadal, Federer et Djokovic à Londres

La Tour de Tandil, 3e à la Race, va donc retrouver le Masters pour la première fois depuis cinq ans (ce sera sa cinquième participation après 2008, 2009, 2012 et 2013). Il rejoint à Londres Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, déjà qualifiés avant lui. Une juste récompense au regard de l'année pleine qu'est en train d'accomplir Del Po (45 victoires pour 11 défaites à ce jour, un titre à Indian Wells, une finale à l'US Open, une demie à Roland-Garros et Miami, notamment).