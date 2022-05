Il aura fallu 2h43 à Diego Schwartzman pour remporter son bras de fer du jour face à Miomir Kecmanovic (6-2, 3-6, 7-6) lors du premier tour du Masters 1000 de Rome mardi. Le joueur serbe, actuellement 31e au classement ATP, pourra nourrir des regrets. Dans le troisième set, il s'est procuré deux balles de match sur le service de la tête de série numéro 12. Au prochain tour, Diego Schwartzman, finaliste dans la capitale italienne en 2020, sera opposé à Marcos Giron, tombeur d'Alexander Bublik.

Dans les autres matches du jour, Cameron Norrie a dominé Luca Nardi (201e mondial et bénéficiaire d'une wild-card) après 1h31 de jeu (6-4, 6-4). Pas de surprise non plus du côté de Grigor Dimitrov contre Brandon Nakashima (6-3, 6-4). Pour sa part, John Isner a pris le meilleur sur Francisco Cerundolo (6-4, 6-3). Les trois vainqueurs du jour affronteront respectivement Marin Cilic, Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal au 2e tour.

