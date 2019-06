Richard Gasquet progresse doucement mais sûrement. Pour la première fois depuis son retour à la compétition voici un mois, le Biterrois a enchaîné deux victoires dans un même tournoi. A S-Hertogenbosch, il a conclu (6-4, 6-3) vendredi son 2e tour, débuté la veille et interrompu par la pluie en début de deuxième set, face au Kazakhstanais Mikhail Kukushkin, 47e joueur mondial. Le début idéal d’une journée bien remplie pour le Français : il jouera en fin d’après-midi son quart de finale face au Chilien Nicolas Jarry, tombeur la veille de la tête de série numéro 1 du tournoi néerlandais Stefanos Tsitsipas.

Le gazon l’a toujours inspiré. Et même s’il n’est pas encore à 100 % de ses capacités, Richard Gasquet l’a déjà confirmé cette semaine aux Pays-Bas. Vainqueur au forceps d’Aljaz Bedene au 1er tour, le Français a élevé son niveau de jeu pour l’emporter en deux temps (à cause de la pluie) contre Milhail Kukushkin. Mené 2-1 dans le deuxième set (après avoir remporté le premier) à la reprise vendredi, il ne lui aura fallu que 24 petites minutes pour conclure l’affaire et rattraper son retard sur le programme, bien aidé par ses 8 aces. Une économie d’énergie bienvenue avant de remettre le couvert dans quelques heures pour une place dans le dernier carré.