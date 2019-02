ATP Rotterdam - Tsonga, sept victoires de suite et un rendez-vous avec Medvedev

Jo-Wilfried Tsonga a tenu son rang. Le Manceau a pris la mesure ce jeudi du Néerlandais Tallon Griekspoor en deux sets (7-6, 6-1) et 1h14 de jeu au deuxième tour du tournoi de Rotterdam. Face à un adversaire qui évoluait devant son public et qui avait sorti Karen Khachanov lors de son premier match, le Français s'est montré sérieux et appliqué. Il enregistre ainsi sa septième victoire consécutive en indoor après son titre à Montpellier la semaine dernière, et retrouvera en quarts de finale le Russe Daniil Medvedev qui surfe sur une dynamique positive similaire.

Jo-Wilfried Tsonga ne s'arrête plus de gagner. Il a confirmé sa forme du moment ce jeudi avec une nouvelle performance solide face au jeune Tallon Griekspoor. Si le Néerlandais ne pointe qu'à la 211e place mondiale, il constituait une inconnue pour le Manceau qui ne l'avait jamais affronté auparavant sur le circuit. Et devant son public, il a chèrement vendu sa peau.

Tsonga a réglé la mire à le relance

Tsonga s'est avant tout évertué à bien protéger son engagement. Grâce à un pourcentage correct de premières balles (60 %, 4 aces) et à une volonté permanente d'avancer dans le court, il n'a eu aucune occasion de break à écarter au cours de la partie. Plus gêné à la relance à cause de la qualité de service de Griekspoor (86 % de premières balles !), il a su hausser le ton dans le jeu décisif du premier set.

Une fois devant au score, le Français n'a pas lâché sa proie et s'est montré bien plus précis au retour. En trouvant fréquemment des zones profondes et centrales, il a neutralisé Griekspoor et est même parvenu à prendre à trois reprises le service adverse, dont une dernière fois pour conclure le match d'un magnifique retour gagnant de revers le long de la ligne. Tsonga semble donc prêt pour affronter son premier vrai test du tournoi en quarts de finale face au 16e joueur mondial.