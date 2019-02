Jo-Wilfried Tsonga s'incline (6-4, 6-2) face à Daniil Medvedev en quarts de finale

Septième victoire de suite sur le circuit ATP pour Daniil Medvedev. A Rotterdam, le Russe s'est facilement défait de Jo-Wilfried Tsonga ce vendredi pour décrocher son billet pour les demi-finales. Un succès acquis en deux manches (6-4, 6-2) et 1h32 de jeu. Intraitable sur son service, Medvedev a également frustré le Français à l'échange. Sans solution, Tsonga a rapidement perdu le fil de son jeu. La tête de série numéro trois, titrée à Sofia la semaine dernière, enchaîne bien en Hollande et jouera Gaël Monfils samedi pour tenter de se hisser en finale.

Les deux hommes titrés la semaine dernière se faisaient donc face sur le court à Rotterdam. Daniil Medvedev a tout de suite montré qu'il avait plus de jus que Jo-Wilfried Tsonga. Indébordable, le Russe a contré toutes les offensives adverses pour faire le break et ainsi donner le ton de la rencontre. Impérial au service avec 82% de points remportés derrière sa première balle, Medvedev n'a pas concédé la moindre balle de break sur sa mise en jeu dans la première manche, remportée 6-4.

Déjà 14 victoires en 2019 pour Medvedev

Plus offensif d'entrée de second set, Jo-Wilfried Tsonga a pris d'assaut le filet pour priver de temps son adversaire. Une tactique payante puisque le Manceau s'est procuré ses deux premières balles de break du match dès le deuxième jeu. Mais Daniil Medvedev a pu compter sur son service pour s'en sortir. Le Russe a ensuite remporté cinq des six derniers jeux du match, profitant notamment des 30 fautes directes du Français.

Vidéo - Malgré toute sa volonté, Tsonga s'est heurté au mur Medvedev 02:04

La tête de série numéro trois du tournoi est décidément l'homme en forme du moment. Il stoppe la belle série de sept victoires consécutives du tricolore et signe sa 14e victoire de la saison en 16 rencontres. Seuls Kei Nishikori en finale à Brisbane et Novak Djokovic en huitième de l'Open d'Australie lui ont barré la route en 2019. Daniil Medvedev est en demi-finale à Rotterdam, où il affrontera un autre Français, Gaël Monfils. Le Russe avait écrasé le Parisien la semaine dernière à Sofia, déjà en demie, en ne lui laissant que six jeux. Bis repetita ?