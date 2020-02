Jannik Sinner continue d’apprendre, et plutôt très vite. Brillant, le jeune Italien est passé à un cheveu (un point) de se qualifier pour sa première demi-finale dans un tournoi ATP 500 à Rotterdam. Vendredi, il a même obtenu deux balles de match dans le tie-break décisif mais a finalement baissé pavillon (7-5, 3-6, 7-6) après un combat de près de trois heures de jeu (2h45 précisément) face à Pablo Carreno Busta. L’Espagnol, 30e joueur mondial et bien plus expérimenté, a été un peu plus solide dans les moments les plus critiques. Pour voir la finale aux Pays-Bas, il affrontera soit Félix Auger-Aliassime soit Aljaz Bedene.

Malgré un tour passé lors de l’Open d’Australie, son début de saison était jusqu’ici un brin décevant. Mais dans des conditions indoor qui lui vont comme un gant – il l’avait prouvé à Anvers, Vienne et lors de sa victoire au Masters Next Gen à l’automne dernier –, Jannik Sinner a repris sa marche en avant cette semaine. Après avoir battu David Goffin, son premier top 10 en carrière, il s’en est fallu d’un rien pour qu’il ne renverse Pablo Carreno Busta vendredi. Mais il est des défaites qui sont parfois plus importantes que les succès, et celle-ci pourrait bien lui faire franchir rapidement d’autres paliers.

Sinner a fait les points et les fautes

A 18 ans, rien ne semble faire peur à Sinner. Et à le voir asséner ses coups de rapière des deux côtés, on pourrait voir parfois en lui un Tomas Berdych réincarné. Cette puissance naturelle, très impressionnante surtout venant d’un jeune joueur à la silhouette encore gracile, lui a permis de faire le jeu la majeure partie du match et de frapper pas moins de 40 coups gagnants. Mais par séquences, il connaît encore, et c’est heureux, quelques ratés (48 fautes directes), à l’image de ce break un peu offert à Carreno Busta en fin de premier set.

L’Espagnol s’est d’ailleurs appliqué à limiter son nombre d'erreurs pour prendre l’avantage. Dans la diagonale revers, il a neutralisé le plus souvent avec succès son adversaire. Mais il a parfois aussi confondu régularité et passivité. Logiquement, il en a payé le prix dans le deuxième set, puis a frôlé la correctionnelle en fin de match. A 5-3 en sa faveur dans le dernier acte, il a subi et concédé le débreak, puis a manqué trois balles de match d’affilée sur le service adverse dans le jeu suivant.

Sinner, lui, ne s’est pas posé beaucoup de questions et son audace a bien failli payer lorsqu’il a mené 6-4 dans le jeu décisif final. Carreno Busta a alors eu les nerfs très solides pour s’adjuger les quatre derniers points. Cruelle, cette défaite a eu aussi le mérite de mettre en valeur les axes de progression de l’Italien, comme la volée ou l’efficacité sur les balles de break (2 converties sur 14). Aiguillé par Riccardo Piatti, nul doute qu’il saura rapidement corriger le tir.