Cameron Norrie a fait chuter le favori. Le Britannique a créé une petite sensastion samedi en venant à bout du Russe Andrey Rublev en trois manches (3-6, 6-3, 6-4) pour accéder à la finale à San Diego. Il y retrouver le Norvégien Casper Ruud, qualifié avec une victoire contre le Bulgare Grigor Dimitrov.

Norrie, qui avait décroché son premier titre ATP à Los Cabos, au Mexique, en juillet dernier, est venu à bout de Rublev (N.1) en trois sets 3-6, 6-3, 6-4. Après s'être incliné en 35 minutes dans la première manche, Norrie a fait basculer le match dans le deuxième set en sauvant trois balles de break puis en prenant le service du Russe, au mécontentement de plus en plus visible.

"Tout le crédit va à Andrey, il a joué du feu de Dieu", a commenté le Britannique de 26 ans, 28e joueur mondial. "Il a joué un très grand tennis au début, et j'ai réussi à contenir l'orage au début du second set". "C'est vraiment un match dont je vais me souvenir longtemps", a ajouté Norrie, qui a sauvé 8 des 9 balles de break auxquelles il a été confronté, et qui accède à sa cinquième finale ATP cette année. Il affrontera dimanche Casper Ruud (N.2), qui a pour sa part défait Grigor Dimitrov 6-4, 4-6, 6-4 lors de l'autre demi-finale.

