Ne lui parlez pas d'âge. Vendredi, Jannik Sinner est devenu le premier joueur né en 2001 (ou après) à atteindre une finale sur le circuit ATP. L'Italien de 19 ans, qui avait déjà créé la sensation à Roland-Garros voici quelques semaines en s'invitant en quart de finale d'un Grand Chelem, confirme ainsi sa trajectoire ascendante. Pour ce faire, il a disposé à Sofia d'un Adrian Mannarino accrocheur en deux manches (6-3, 7-5) et un peu moins d'une heure et demie de jeu (1h27 précisément). Il devra se défaire soit de Richard Gasquet soit de Vasek Pospisil, qui s'affrontent plus tard dans la journée, pour aller chercher le premier titre de sa carrière.