Il en avait besoin. Défait d'entrée à Nur-Sultan au Kazakhstan la semaine dernière, Benoît Paire restait sur trois revers alors même que l'été américain, notamment son premier quart de finale en Masters 1000 depuis 2013 à Cincinnati, avait semblé amorcer une embellie. A Sofia où le huis clos est de rigueur - pas vraiment sa tasse de thé -, on pouvait donc s'inquiéter. Mais le Français s'est, au contraire, bien relancé lundi avec une victoire convaincante sur Alejandro Davidovich Fokina, 43e mondial et tête de série 7 du tournoi ATP 250 bulgare, en deux manches (6-4, 7-5) et 1h35 de jeu au 1er tour.

Très concentré dès les premiers coups de raquette, Paire a démarré tambour battant avec un break d'entrée. Très sûr de son plan de jeu qui a consisté à ne donner aucun rythme à son adversaire espagnol en l'agressant à la moindre occasion et fréquemment le long de la ligne dans son replacement, l'Avignonnais a même mené 5-1, avant de virer en tête 6-4.

Et malgré un second set plus serré, lors duquel il a vu Davidovich Fokina le débreaker et lui tenir la dragée haute jusqu'à 5 jeux partout, Paire est resté cohérent dans ses intentions. Et il en a été récompensé par un ultime break décisif dans le 11e jeu. Pour tenter d'enchaîner et une place en quart de finale, il défiera soit le Finlandais Emil Ruusuovuori, soit l'Australien James Duckworth, récent finaliste à Nur-Sultan.

