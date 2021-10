La dernière marche était trop haute pour Gaël Monfils. Pour la 32e finale de sa carrière, le Français de 35 ans s’est logiquement incliné face à Jannik Sinner, en finale de l'ATP 250 de Sofia (6-3, 6-4). Le tenant du titre italien, 14e joueur mondial, a fait parler son rang et s'est montré supérieur dans tous les domaines face au Tricolore, n°20 au classement ATP, qui a commis beaucoup trop de fautes pour espérer remporter un onzième tournoi.

Jamais, Monfils n’a semblé en mesure de prendre le dessus sur son adversaire qui a fait la différence, à chaque fois dans le début des deux sets. Le Français ayant cédé sa première mise en jeu sur les deux manches. Mené au score, le Français n’a pas réussi à mettre son jeu en place. Pas aidé par l’atmosphère du huis clos rendu nécessaire par l’épidémie de Covid encore très présente dans la capitaine bulgare.

Seulement 2 balles de break sur le service de Sinner

Il a commis beaucoup trop de fautes directes face à un joueur qui ne lui a laissé que trop peu d’opportunités. Tout juste aurait-il pu profiter du faible pourcentage de premier service de Sinner (50%), en négociant mieux quelques coups. A vrai dire, il n’a eu qu’une seule vraie occasion. Deux balles de break à 4-2 pour l’Italien dans le premier set. Mais la tête de série n°1 du tournoi a serré le jeu au bon moment pour lui.

Sans grandes illusions ensuite, Monfils a subi le reste de la rencontre. Lâchant trop facilement à l’échange, malgré quelques belles fulgurances par instants. Après Melbourne et Washington, Sinner s’offre ainsi le troisième tournoi de sa saison. A 20 ans, il reste plus que jamais dans la course pour une place au Masters en fin de saison.

