Tennis

ATP Sofia - Ivashka se paye Dimitrov : les temps forts en images

Petite sensation à Sofia : le Bulgare le plus en vue de la semaine a été sorti dès le 2e tour. Grigor Dimitrov, 23e mondial et tête de série n°3 dans la capitale bulgare, a été éliminé par Ilya Ivashka en deux sets (6-3, 7-6) mercredi. Le joueur bélarusse, 71e mondial et huitième-de-finaliste à l'US Open, attend Lorenzo Sonego ou Holger Rune en quart de finale vendredi.

00:03:29, il y a une heure