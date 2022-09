A Wimbledon, Ugo Humbert avait créé la sensation en sortant, au deuxième tour, Casper Ruud finaliste à Roland-Garros et futur finaliste à l'US Open. La suite ? Un revers au 3e tour puis à Newport, Flushing Meadows et Metz. Tant et si bien qu'à Sofia, le 110e joueur mondial a enfin retrouvé le goût du succès sur le grand circuit. Sa victime, Dimitar Kuzmanov, Bulgare de son état et 159e joueur mondial a été écarté en deux manches (7-6, 6-4).

Au prochain tour, Ugo Humbert attend le vainqueur du duel entre Dusan Lajovic et Jan-Lennard Struff après la défection de Jack Drapper. Dans les autres matches du jour, on retiendra le succès difficile d'Holger Rune sur Tim van Rijthoven, révélation de la saison sur herbe (7-6, 7-6). Oscar Otte et Nuno Borges se sont aussi qualifiés.

