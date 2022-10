Quelle histoire ! Alors qu'il aurait pu ne pas jouer au Japon en raison d'un Covid contracté à Séoul la semaine dernière, Taylor Fritz est finalement allé au bout de l'ATP 500 de Tokyo. Dimanche dans le duel 100 % US qui l'opposait à son compatriote Frances Tiafoe en finale, il s'est imposé en deux tie-breaks (7-6, 7-6) et un peu moins de deux heures de jeu (1h58 précisément). Il s'agit de son troisième titre cette année après Indian Wells et Eastbourne, le quatrième de sa carrière, une performance qui lui ouvrira les portes du Top 10 (8e) pour la première fois de sa carrière lundi.

Et dire qu'il est arrivé sur place le matin même de son premier match mercredi dernier. En manque de rythme après une quarantaine en Corée du Sud levée juste à temps pour lui permettre de voyager, Taylor Fritz avait éprouvé quelques difficultés à être régulier lors de ses deux premiers tours à Tokyo. Mais après avoir profité du retrait de Nick Kyrgios en quart de finale, il est clairement monté en puissance pour finir en trombe dimanche. Inspiré par sa prochaine arrivée dans le Top 10 acquise après sa victoire en demi-finale (qu'il avait presque fêtée comme un titre), il a joué à un niveau remarquable pour battre pour la cinquième fois consécutive un Frances Tiafoe pourtant en grande forme.

Fin de série pour Tiafoe dans les tie-breaks

"Big Foe" avait d'ailleurs pris le meilleur départ. Agressif à la relance, il avait breaké dès le troisième jeu Fritz (2-1), annonçant la couleur. Malheureusement pour lui, il n'a pas tenu longtemps son avantage puisqu'il a rendu son service d'avance dans la foulée, qui plus est sur une double faute. Dès lors, même si les serveurs ont continué de faire la loi - plus aucun break réalisé dans cette finale -, le numéro 1 américain a pris l'avantage sur le numéro 2, se montrant le plus entreprenant, notamment sur la seconde balle adverse. A la relance, il a ainsi obtenu deux balles de set à 5-4, puis 6-5, toutes les deux parfaitement sauvées par Tiafoe.

Et quand le tie-break logique est arrivé, on se disait que le demi-finaliste du dernier US Open partait avec une bonne longueur d'avance. Vainqueur de ses 13 derniers jeux décisifs, Tiafoe avait de quoi aborder l'exercice en confiance. Mais Fritz n'avait que faire de ses statistiques. Prenant la balle très tôt, il a mis sous pression son rival et a fait l'écart. A 6 points à 3, il n'a pas décroché de sa ligne pour finalement asséner un décalage de coup droit gagnant de toute beauté et virer en tête.

Le second set a ressemblé au premier, à ceci près que les deux hommes ont donc toujours conservé leur engagement. Fritz a eu les seules occasions de break à 1-1 et 2-2, sans parvenir à les convertir à cause des inspirations de Tiafoe. Mais le Californien s'est montré encore plus autoritaire au service (5 points seulement cédés dans cette manche) et a commencé le second tie-break avec le même aplomb que le premier. Résultat : une domination nette, 7 points à 2, et une consécration méritée. Cette semaine idéale lui permet qui plus est de s'arroger la 7e place provisoire à la Race, ce qui le met en position de se qualifier pour son premier Masters. Décidément, Fritz n'a que des raisons de sourire.

