Il aime décidément jouer les géants. Déjà impressionnant face à John Isner en demi-finale, Daniil Medvedev a pleinement assumé dimanche son statut de favori face à Reilly Opelka en finale du Masters 1000 de Toronto. Le numéro 2 mondial a rapidement pris les rênes du match pour ne plus les lâcher et s'imposer en deux sets (6-4, 6-3) et 1h25 de jeu. Il s'agit de son 3e titre de l'année après Marseille et Majorque, le 4e en Masters 1000 et le 12e de sa jeune carrière.

A 25 ans, il a déjà une belle expérience de ce genre de grands rendez-vous. Et Daniil Medvedev l'a utilisée à bon escient dimanche face à un Reilly Opelka qui disputait, lui, sa première finale en Masters 1000. L'Américain a sans doute eu du mal à gérer la tension particulière inhérente à l'événement, tout comme il a aussi peut-être payé les efforts consentis cette semaine face à Nick Kyrgios, Lloyd Harris, Roberto Bautista Agut ou encore Stefanos Tsitsipas. Mais il a surtout été totalement dominé tactiquement par un adversaire qui avait toutes les clés pour le contrer.

Un petit frisson avant de trouver son rythme

A dire vrai, Medvedev n'aura connu qu'un vrai moment de tension dans cette finale. C'était dans le 4e jeu, quand il s'est retrouvé mené 2-1, 0/40 sur son service après avoir commis deux doubles fautes. Qui sait si un break rapidement concédé n'aurait pas permis à Opelka de lâcher totalement les chevaux ? Mais il n'en a rien été : après avoir enchaîné cinq points et être revenu à hauteur à 2-2, le Russe a ostensiblement serré le poing. Il était pour de bon rentré dans la partie. Et dès le jeu suivant, il en a saisi sa première opportunité pour crucifier d'un retour gagnant son rival et faire le break. Suffisant pour virer en tête.

A partir de ce moment, Opelka n'a plus su sur quel pied danser. Totalement neutralisé en fond de court par les talents de contreurs du numéro 2 mondial, il a voulu se ruer au filet, une tactique qui l'avait sauvé contre Tsitsipas. Mais Medvedev est un passeur redoutable et il s'est régalé, surtout en bout de course. Résultat, l'Américain n'a conclu victorieusement que 10 de ses 25 montées à la volée. Il a aussi bénéficié de beaucoup moins de points gratuits sur son service qu'il en a l'habitude (8 aces seulement), ce qui l'a forcé à travailler constamment à l'échange.

Une maîtrise absolue, la marque des cadors

Rapidement résigné à force de voir revenir systématiquement la balle malgré ses coups de boutoir parfois surpuissants, Opelka a baissé de pied rapidement en début de seconde manche, jusqu'à littéralement offrir son service sur un plateau d'une volée caviardée, suivie d'une double faute (6-4, 2-1). Et si l'Américain s'est révolté l'espace d'une dizaine de minutes, Medvedev, qui a pourtant servi moyennement par ailleurs (50 % de premières seulement), a su hausser le ton dans ce domaine quand il en a eu le plus besoin.

C'est d'ailleurs peut-être ce qui ressort le plus de cette finale jouée à sa main : le Russe a donné l'impression d'être en totale maîtrise et même d'avoir de la réserve au cas où. C'est assurément la marque des champions et des cadors du circuit. Passé à un rien de la défaite face à Hubert Hurkacz en quart de finale, il s'est adjugé ce Masters 1000 sans évoluer à son meilleur niveau. Voilà qui lui donne de belles perspectives pour Cincinnati et l'US Open.

