Carlos Alcaraz reprend sa marche en avant. Battu d'entrée par Andy Murray (5-7, 6-3, 6-2) à Indian Wells il y a quinze jours, le jeune talent espagnol de 18 ans n'a pas tremblé ce lundi lors du premier tour du tournoi de Vienne face à Daniel Evans (6-4, 6-3). Contre le 24e joueur mondial, l'Espagnol (actuellement 42e à l'ATP) a plié la rencontre au bout d'une heure et vingt-cinq minutes. Le quart de finaliste du dernier US Open, qui s'était notamment offert Cameron Norrie et Stafanos Tsitsipas à New York, affrontera le vainqueur du match Hubert Hurkacz-Andy Murray au deuxième tour.

Les 21 aces d'Anderson n'ont pas suffi

Au même moment, Alex De Minaur a pris le meilleur sur Kevin Anderson (6-3, 7-6), en une heure et trente minutes de jeu. Pourtant, le finaliste de Wimbledon 2018 a passé 21 aces. Mais le joueur australien s'est montré plus régulier et jouera contre Alexander Zverev ou Filip Krajinovic.

