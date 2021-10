Tennis

ATP Vienne - Tiafoe - Schwartzman - Le résumé

ATP VIENNE - Frances Tiafoe se sent bien en Autriche. Vainqueur de Stafnos Tsitsipas, tête de série numéro 1, en huitième de finale, l'Américain a refait le coup à Diego Schwartzman au tour suivant. L'Argentin a été saoulé de coups et sans un retour à l'orgueil, sa défaite aurait pu être bien plus sévère (6-4, 7-6). Le résumé de sa victoire en vidéo.

00:02:42, il y a 13 minutes