Cette fois-ci, Stefanos Tsitsipas a dominé Grigor Dimitrov. Battu par le Bulgare (6-7, 6-4, 6-3) il y a un an en seizièmes de finale à Vienne, l'actuel troisième meilleur joueur mondial a pris sa revanche ce mardi dans la capitale autrichienne. Le Grec a eu besoin d'une heure et quarante et une minutes de jeu pour écarter Grigor Dimitrov (7-6, 6-4) afin de s'ouvrir les portes du deuxième tour où il affrontera Frances Tiafoe, vainqueur de Dusan Lajovic (6-4, 6-4).

Stefanos Tsitsipas a eu très chaud puisqu'il a dû sauver trois balles de set dans le jeu décisif de la première manche. Solide, le Grec a enchaîné cinq points pour empocher le premier set avant de confirmer dans la deuxième manche, où il a pris le service de son adversaire dans le tout dernier jeu de la rencontre pour valider sa qualification. Malgré les dix aces de son adversaire, Stefanos Tsitsipas a su répondre présent sur sa mise en jeu en sauvant notamment toutes les balles de break que le Bulgare s'est procurées (4 sur 4).

