Un plateau royal même sans les monstres

Ni Rafael Nadal ni Novak Djokovic ne reprendront la raquette cette semaine. Et pourtant, cet ATP 500 de Vienne s'annonce particulièrement savoureux. Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, valeurs sûres du gratin tennistiques depuis quelques années, feront office de têtes de série principales. Plus intéressant, en prenant du recul sur le tableau, un constat s'impose : 11 membres du Top 20 seront au rendez-vous, soit plus du double du concurrent bâlois qui n'en compte que 5.

Ad

ATP Anvers Comment Korda a endigué la renaissance de Thiem HIER À 20:30

Certes, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz jouera bien en Suisse. Mais l'ATP 500 de Bâle, qui a un temps espéré attirer Djokovic et a enregistré le retrait du showman Nick Kyrgios voici quelques jours, fait donc finalement plutôt pâle figure en comparaison. D'autant qu'il n'y aura pas de célébration de l'idole locale et jeune retraité des courts Roger Federer qui a estimé que c'était encore trop tôt pour lui.

Les quarts théoriques :

Daniil Medvedev [RUS/N.1] - Jannik Sinner [ITA/N.6]

Andrey Rublev [RUS/N.3] - Cameron Norrie [GBR/N.7]

Matteo Berrettini [ITA/N.8] - Taylor Fritz [E-U/N.4]

Hubert Hurkacz [POL/N.5] - Stefanos Tsitsipas [GRE/N.2]

Epicentre de la course au Masters

Si le Rolex Paris Masters fera office, comme à l'accoutumée, de juge de paix pour déterminer le casting du tournoi des Maîtres, certains pourront prendre une option quasi-décisive voire se qualifier dès cette semaine. Cinq hommes sont au cœur de la bataille pour les trois derniers billets pour Turin : Daniil Medvedev (5e à la Race), Andrey Rublev (6e), Félix Auger-Aliassime (7e), Taylor Fritz (8e) et Hubert Hurkacz (9e). Or, quatre d'entre eux seront donc en Autriche. Seul le Canadien ferraillera du côté de Bâle.

S'il venait à gagner le tournoi, Medvedev serait le sixième élu officiellement pour le Masters. Le constat est sensiblement le même pour Rublev (à quelques points près). Pour Fritz et Hurkacz, qui accusent respectivement 340 et 455 points de retard sur Auger-Aliassime, dernier qualifié provisoire, cette semaine s'annonce cruciale. Un premier tour des plus périlleux attend d'ailleurs le Polonais face à Frances Tiafoe, l'un des hommes en forme de cette fin de saison, 17e à la Race et pas encore mathématiquement éliminé de la course (même si ses chances sont infimes).

A domicile, Thiem vise un retour dans les 100

Le classement n'est pas la seule variable qui définit la qualité d'un tableau. Car certains joueurs pratiquent un tennis qui n'a rien à voir avec leur matricule du moment. C'est le cas en ce moment de Dominic Thiem, 113e à l'ATP, qui reste sur deux demi-finales d'affilée à Gijon et Anvers où il s'est notamment offert le scalp de Hurkcaz. Après plus d'un an de galère, l'ex-numéro 3 mondial est sur le bon chemin pour retrouver son meilleur niveau.

Thiem confirme son retour et sort Hurkacz : les meilleurs moments de la rencontre en vidéo

Il a d'ailleurs gagné près de 250 places lors des quatre derniers mois et seuls 45 petits points le séparent désormais du Top 100, son objectif affiché de la fin de saison. Quel meilleur endroit pour l'atteindre à Vienne devant un public autrichien acquis à sa cause ? Un quart de finale pourrait lui suffire pour y parvenir mais il n'aura pas la tâche facile d'entrée face à l'Américain Tommy Paul, 30e mondial. Sans oublier que Daniil Medvedev pourrait bien l'attendre dans la foulée dans un huitième de gala.

Les Bleus (presque) aux abonnés absents

C'est l'une des conséquences malheureusement logiques d'un tableau d'une telle qualité : il n'y a qu'un Bleu en lice cette semaine en Autriche. Quentin Halys a sauvé l'honneur tricolore en s'extirpant des qualifications. A l'origine, Gaël Monfils était le seul à figurer dans le grand tableau, mais il s'est retiré de la liste des engagés. Blessé au talon depuis plusieurs mois - sa dernière apparition en compétition remonte au Masters 1000 de Montréal en août -, celui qui est redevenu numéro 1 tricolore ce lundi pourrait ne pas rejouer en 2022. D'autant qu'il est récemment devenu père, un événement de nature à faire passer le tennis au second plan.

Sans Français dans le Top 40, les places deviennent très chères en ATP 500. A Bâle, Adrian Mannarino était l'unique représentant tricolore admis directement. Il a été rejoint par ses compatriotes Arthur Rinderknech (qui a renversé Constant Lestienne au dernier tour des qualifications) et Ugo Humbert.

Disette sur terre, jeunesse trop timide : les chiffres des maux du tennis français

La question : Medvedev va-t-il donner du relief à sa saison ?

On l'avait quitté contraint à l'abandon en demi-finale à Astana face à Novak Djokovic il y a un peu plus de deux semaines. En s'arrêtant avant d'entamer le troisième set, Daniil Medvedev a donc vraisemblablement été bien inspiré puisque le revoilà opérationnel. A Vienne, le Russe a donc l'occasion de valider son billet pour Turin mais surtout de confirmer le renouveau entrevu au Kazakhstan en termes de niveau de jeu.

En demi-teinte (par rapport à ses ambitions) depuis le traumatisme de la finale perdue à l'Open d'Australie contre Rafael Nadal, il était apparu de nouveau très inspiré à Astana. Vainqueur du tournoi des Maîtres en 2020, Daniil Medvedev a déjà prouvé à de multiples reprises qu'il avait tous les atouts pour briller en indoor avec son grand service, sa qualité de retour et sa couverture de terrain. Au point d'apparaître comme un rival crédible de Djokovic au Masters ? Vienne apportera vraisemblablement une première réponse.

Perte du 2e set et abandon : revivez la triste sortie de Medvedev face à Djokovic

ATP Anvers Cette fois, Thiem perd son thriller HIER À 16:32