Il n'y a plus de Français en lice au tournoi ATP 250 de Winston-Salem, Richard Gasquet, 82e mondial, ayant été éliminé 7-6 (7/5), 6-1, en quart de finale jeudi par le Finlandais Emil Ruusuvuori 76e mondial. Après avoir été dans le coup durant tout le premier set, battu au finish par un adversaire plus efficace au service (6 aces), lui rendant 13 ans et qu'il rencontrait pour la première fois, le Biterrois de 35 ans a semblé accuser une grosse fatigue dans la seconde manche.

Gasquet boucle néanmoins une semaine encourageante dans le contenu en Caroline du Nord, avant un très gros morceau qui l'attend la semaine prochaine à l'US Open où il défiera au premier tour le Russe N.2 Mondial Daniil Medvedev. Ruusuvuori, en quête d'un première finale et donc d'un premier titre chez les professionnels, devra pour cela d'abord battre le Bélarusse Ilya Ivashka, qui a vaincu l'Espagnol tête de série N.1 Pablo Carreno 7-6 (7/2), 6-3. Deux autres quarts de finale devaient se disputer jeudi, entre l'Américain Frances Tiafoe et le Suédois Mikael Ymer, ainsi qu'entre l'Américain Marcos Giron et le grand espoir espagnol âgé de 18 ans Carlos Alcaraz.

ATP Winston-Salem Un bon démarrage et un tie-break pour finir : Gasquet n'a laissé aucune chance à Evans IL Y A UN JOUR

ATP Winston-Salem Paire redescend de son nuage, pas Gasquet HIER À 22:48