7e finale de Masters pour Novak Djokovic après sa victoire sur Kevin Anderson

Direction une nouvelle finale du Masters de Londres pour Novak Djokovic ! Le Serbe a donné la leçon à Kevin Anderson ce samedi soir dans l'enceinte de l'O2 Arena de Londres. Un large succès en deux manches et seulement 1h15 de jeu (6-2, 6-2) où le Sud-Africain n'a jamais vu le jour. Novak Djokovic a survolé la rencontre de bout en bout en allant chercher le double break dans chaque set. Le numéro un mondial, toujours invaincu à Londres, est qualifié pour sa 7e finale du Masters, et retrouvera Alexander Zverev dimanche dans un duel pour le titre.

Le suspense n'aura pas duré bien longtemps entre les deux hommes dans cette seconde demi-finale du Masters. Kevin Anderson a servi en premier, et s'est tout de suite fait breaker, pas de quoi se mettre en confiance. Fort de cet avantage acquis d'entrée de match, Novak Djokovic a déroulé, fidèle à lui-même.

Expéditif sur sa mise en jeu, il a éteint le service de son adversaire avec sa qualité de retour. Le Sud-Africain a terminé le match avec seulement 26% de points remportés derrière sa seconde balle… Le double break en poche, Djokovic a pu conclure tranquillement la première manche.

Aucun break concédé depuis le début du Masters

La tête sous l'eau, Kevin Anderson n'a pas eu de réaction et s'est de nouveau fait breaker d'entrée de deuxième set. Le numéro un mondial était visiblement pressé et n'a pas laissé respirer son adversaire une seconde. Avec 18 coups gagnants, Novak Djokovic a étouffé le Sud-Africain et est également allé chercher le double break dans le second acte. La messe était dite.

Sur une dernière volée gagnante, le Serbe a pu lever les bras au ciel. C'est la 14e victoire consécutive du "Djoker" face à un top 10 en 2018. Invaincu cette semaine, le numéro un mondial n'a concédé aucun break depuis le début de la compétition. Il impressionne toujours autant sur son service. C'est la septième fois que Novak Djokovic se qualifie pour la finale du Masters. Il va tenter dimanche face à Alexander Zverev de soulever son sixième trophée dans ce tournoi, il égalerait ainsi le record détenu par Roger Federer.