Entrée réussie pour Novak Djokovic, vainqueur de John Isner 6-4, 6-3

Entrée en lice parfaite pour Novak Djokovic dans ce Masters de Londres. Pour son premier tournoi depuis son retour à la première place mondiale, le Serbe a proposé un tennis de grande qualité pour dominer John Isner en deux manches (6-4, 6-3) et 1h13 de jeu, lundi soir. Djokovic a écœuré le grand serveur américain en se montrant très performant en retour de service. Avec cette victoire, il prend la tête du groupe "Guga Kuerten", et défiera Alexander Zverev mercredi.

Affronter John Isner en indoor pour son premier match du Masters pouvait ressembler à un piège pour Novak Djokovic, mais le Serbe a vite montré au public de l'O2 Arena de Londres sa supériorité sur le court. Intraitable au retour de service, il n'a pas laissé respirer son adversaire américain au service. John Isner a dû sauver des balles de break sur quatre de ses cinq mises en jeu, et il a craqué à 2-2 dans la première manche. Le break en poche, "Nole" a conservé son avantage jusqu'à la fin.

6 points perdus au service

Avec déjà 19 fautes directes contre seulement 5 pour Djokovic, John Isner a donné trop de points à son adversaire dans le premier acte. Il a corrigé ça dans le second en se montrant plus agressif et patient à l'échange. L'Américain a retrouvé son efficacité au service pour se faciliter la tâche. En face, Novak Djokovic ne s'est pas affolé et à bien contrôlé l'échange. Le numéro un mondial n'a pas eu une seule balle de break à sauver, et n'a perdu que six points derrière son engagement. Il a accéléré en fin de manche pour piéger l'Américain à sa mise en jeu avant de conclure sur son service d'un passing de revers croisé.

Premier match et première victoire donc pour Novak Djokovic dans cette édition 2018 du Masters de Londres. Une entame parfaite pour le numéro un mondial qui a montré un niveau de jeu impressionnant face à un adversaire dangereux en indoor. Les feux sont au vert pour le Serbe, il prend la tête de groupe "Guga Kuerten" et va se mesurer à Alexander Zverev - vainqueur de Marin Cilic en deux jeux décisifs plus tôt dans l'après-midi - pour son prochain match, mercredi.