Dominic Thiem n’est pas du genre à se laisser gagner par l’euphorie. Et sa victoire inaugurale contre Roger Federer, bien qu’en partie inattendue, ne l’a pas vraiment fait changer. Car il le sait, lors de ses trois précédentes participations au Masters, l’Autrichien était aussi parvenu à arracher un succès, sans toutefois éviter l’élimination avant les demi-finales. Mais jamais auparavant il n’avait remporté son premier match, tout sauf un détail pour la suite de sa compétition.

En triomphant d’entrée de l’un des maîtres de l’exercice, Thiem a donné une preuve de plus que cette année 2019 pourrait constituer un tournant important dans sa carrière. Couronné pour la première fois en Masters 1000 sur le dur lent d’Indian Wells face au même Federer en mars, il rivalise désormais régulièrement avec les trois monstres du circuit. Invaincu face au Suisse (3 victoires à 0), il présente également un bilan équilibré face à Novak Djokovic (1-1) et Rafael Nadal (1-1) cette saison. Globalement, il compte 12 victoires face au trio infernal, seuls cinq joueurs de plus de 30 ans ont fait mieux (Andy Murray, Juan Martin Del Potro, Jo-Wilfried Tsonga, Lleyton Hewitt et Tomas Berdych).

" A Roland-Garros, j'avais très bien joué tactiquement "

Pourquoi ne croirait-il pas en ses chances face au Serbe mardi soir dans ces conditions ? Voici cinq mois du côté de la Porte d’Auteuil, il l’avait d’ailleurs emporté en demi-finale de Grand Chelem. "Je vais regarder ce match à Roland-Garros un petit peu, parce qu’il était de grande qualité. Et j’avais très bien joué tactiquement, la plupart du temps. Mais bien sûr, ce ne sera pas pareil ici en indoor", a expliqué le numéro 5 mondial.

Si s’offrir le scalp de Federer d’entrée n’est pas à la portée du premier venu, triompher du "Djoker" dans l’O2 Arena constitue peut-être l’un des défis ultimes du tennis moderne. Le Serbe y a remporté quatre titres consécutifs de 2012 à 2015, auxquels il faut ajouter deux finales en 2016 et 2018 (il était absent car blessé en 2017). "Je pense que Novak est le meilleur joueur du moment. Il l’a prouvé encore à Bercy où il ne jouait pas son meilleur tennis mais a quand même remporté le titre assez facilement. Cela montre à quel point il est bon", a d’ailleurs souligné Thiem.

Vidéo - "Thiem a fait du Federer" 00:59

Djokovic, la référence du moment en indoor

Il n’empêche, les progrès réalisés par l’Autrichien dans le jeu en salle sont spectaculaires. Dimanche, il a parfois pris Federer – maître dans l’art de l’agression permanente – à son propre jeu. Moins stakhanoviste que lors des années précédentes, il est arrivé plus frais pour cet ultime rendez-vous de prestige. "C’est probablement sa meilleure saison sur le circuit. Gagner chez lui à Vienne, c’était très important évidemment pour lui. On sait à quel point il est bon sur terre battue et il a prouvé qu’il pouvait aussi bien jouer sur les autres surfaces", a d’ailleurs reconnu Djokovic.

Habité par sa mission reconquête du trône et sûrement boosté par la défaite de son rival Rafael Nadal lundi, le numéro 2 mondial se méfiait de l’Autrichien avant même de savoir qu’il allait l’affronter dès son deuxième match. "Je connais son coach, Nicolas Massu, depuis des années, j’ai d’ailleurs joué contre lui dans le passé. Ils forment une super équipe et ils méritent d’être ici. Ce sera intéressant de voir Dominic jouer Federer." Le Serbe a vu et sera sur ses gardes mardi, cela ne fait aucun doute. Car s’il ne parvient pas à évoluer à son meilleur niveau, Thiem sera là pour lui faire payer l’addition.