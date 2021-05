Tennis

Aux origines de l’histoire et de l’égalité : Billie Jean King, la pionnière qui ne voulait pas être

TRAILBLAZERS - Son nom résonnera pour toujours. Avec près de 129 titres en carrière et des records à la pelle, Billie Jean King est l’une des plus grandes joueuses que le tennis ait connues, mais pas que. Engagée pour l’égalité des sexes, l’Américaine a bouleversé les codes de l’époque et s’est imposée comme l’une des figures de l’émancipation féminine dans le sport. Caitlin Thompson raconte.

00:07:57, il y a 39 minutes