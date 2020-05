Avec 37,4 millions de dollars en 2019, Osaka devient l'athlète féminine la mieux payée de l'histoire

Selon le magazine américain Forbes, Naomi Osaka a établi un nouveau record de gains en un an (prize money et contrats confondus) pour une athlète féminine en 2019. Avec 37,4 millions de dollars (soit 34,3 millions d'euros), elle devance ainsi Serena Williams mais ne se classe que 29e dans la hiérarchie des sportifs les mieux rémunérés l'an passé.

La saison 2019 fut contrastée pour Naomi Osaka. Lancée tambour battant par un deuxième titre consécutif en Grand Chelem à Melbourne (après l'US Open 2018), la Japonaise était devenue numéro 1 mondiale dans la foulée et avait eu du mal à gérer son nouveau statut par la suite, terminant l'année finalement 3e. Il faut dire qu'avec les titres, les nouveaux contrats ont afflué dont un changement d'équipementier retentissant (d'Adidas à Nike).

Selon le magazine américain Forbes et son classement des 100 sportifs les mieux rémunérés, elle est ainsi devenue l'athlète féminine la mieux rémunérée en un an de l'histoire avec 37,4 millions de dollars (34,3 millions d'euros) récoltés, devançant la légende vivante Serena Williams (36 millions de dollars).

Depuis la création de cette hiérarchie en 1990, les athlètes féminines les mieux payées ont systématiquement été des joueuses de tennis, sport le plus avancé en ce qui concerne l'égalité salariale hommes-femmes. Après Maria Sharapova, Li Na et Serena Williams, Naomi Osaka est devenue la quatrième femme à intégrer ce désormais fameux classement depuis 2012. En plus de son contrat juteux chez Nike, Osaka est devenue l'égérie des Jeux de Tokyo (repoussés à 2021) en optant officiellement pour la nationalité japonaise et de nombreux sponsors (15 en tout) olympiques comme Procter & Gamble, All Nippon Airways et Nissin, auxquels il faut ajouter Nissan Motor, Shiseido ou Yonex.

Mais seulement 29e, la Japonaise est donc devancée par 28 hommes, Serena Williams, seule autre femme de la liste, est elle 33e. L'Américaine était la "tenante" de ce titre officieux les quatre années précédentes. Sharapova détenait, de son côté, le précédent record pour une athlète féminine avec 29,7 millions de dollars amassés en 2015.

