Barbora Strycova a annoncé la nouvelle mardi à Prague devant la presse. La demi-finaliste de Wimbledon 2019 (ndlr : elle a remporté le double cette année-là) prend sa retraite à l'âge de 35 ans. La joueuse tchèque est enceinte pour la première fois. "Je dis adieu à ma carrière, et je n'envisage pas de revenir sur le circuit", a déclaré l'actuelle numéro 2 mondiale en double et 52e en simple, qui n'a plus disputé de tournoi depuis l'Open d'Australie en février.

Barbara Strycova, ex-numéro 1 mondiale en double, a néanmoins exprimé le désir de dire adieu à ses fans sur un court et avec du public, l'endroit idéal pour elle étant Wimbledon, où elle rêve de tirer sa révérence en 2022, après son accouchement. "Je veux jouer une dernière partie devant du public. A Wimbledon, ça serait le rêve, mais si ça ne peut pas se faire, j'organiserai quelque chose ici, en République tchèque", a expliqué Strycova, dont le meilleur classement en simple a été une seizième place. Au cours de sa carrière, la Tchèque a remporté deux titres en simple et 31 en double où elle a décroché le bronze olympique aux Jeux de Rio 2016 avec Lucie Safarova.

WTA Madrid Barty remporte le duel de lauréates de Roland-Garros contre Swiatek IL Y A 16 HEURES

Nadal prenable, Nalbandian unique, 4h03 : Madrid, un tournoi qui se démarque en 6 stats

ATP Madrid Malgré une belle résistance, Chardy a perdu son bras de fer contre Evans : le résumé IL Y A 20 HEURES