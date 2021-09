Les débuts d'Andy Murray en Bretagne n'ont pas été simples lundi soir puisqu'il s'est fait rapidement breaker par l'Allemand Yannick Maden (240e mondial) lors de son premier tour. Mais l'Ecossais s'est vite adapté pour s'imposer (6-3, 6-1).

"Les conditions sont assez différentes de New York, a-t-il expliqué sur le site officiel du Challenger de Rennes. Le terrain est beaucoup plus lent et la balle rebondit très bas. Evidemment je voudrais essayer de gagner, même si ça ne sera pas facile. Mais le plus important pour moi, c'est d'enchaîner les matches..."

US Open Raducanu, Azarenka, Zverev ou Medvedev dans leurs oeuvres : le top 10 de l'US Open 2021 IL Y A 39 MINUTES

Implacable ou génial, toute la panoplie du champion : le top 5 de Medvedev

US Open "Daniil est quelqu'un de singulier, d'exceptionnel" : Comment Medvedev a libéré sa force créatrice IL Y A UNE HEURE