Sa réaction était attendue, elle est arrivée. Serena Williams, du haut de ses 23 titres en Grand Chelem, est sans aucun doute la personnalité la plus importante du tennis féminin de ces vingt dernières années, et elle a pris position jeudi dans l'affaire Peng Shuai. A l'image de bon nombre de ses collègues, des instances dirigeantes du tennis et en premier lieu de la WTA, elle a fait part sur les réseaux sociaux de sa grande préoccupation quant à la sécurité de la joueuse chinoise de 35 ans, censurée depuis qu'elle a accusé l'ancien vice-Premier ministre de son pays Zhang Gaoli d'agression sexuelle.

"Je suis choquée et dévastée par ce qui arrive à ma collègue Peng Shuai. J'espère qu'elle est en sécurité et qu'on la retrouvera le plus vite possible. Il doit y avoir une enquête sur cela (sa disparation et les allégations d'agression sexuelle, NDLR), nous ne devons pas rester silencieux. Je pense à elle et à sa famille dans cette période difficile", a ainsi tweeté la joueuse américaine de 40 ans.

Naomi Osaka - qui a d'ailleurs depuis été censurée sur le réseau social chinois Weibo -, a également manifesté son inquiétude voici deux jours, tout comme Benoît Paire, Gilles Simon et de nombreux autres joueuses et joueurs de tennis. Quant à Steve Simon, le président de la WTA, il s'est dit prêt à retirer le circuit féminin de Chine, pourtant un partenaire économique essentiel, si la situation n'évoluait pas, c'est-à-dire si la sécurité de Peng Shuai n'était pas assurée de manière indubitable et si une enquête n'était pas menée sur ses allégations.

