PLAYER'S VOICE - Le circuit ATP a redémarré depuis New York, où s'enchaînent le Masters 1000 de Cincinnati et l'US Open. Une séquence forcément particulière pour les joueurs. Enthousiaste à l'idée de rejouer (bien que battu par Denis Shapovalov pour son entrée en lice à "Cincinnati"), Marin Cilic, devenu père de famille juste avant l'arrêt en mars, a accepté de nous raconter sa reprise.

Par Marin Cilic, à New York

"Mon petit garçon est né juste après l’Open d’Australie, donc cette période de confinement a été super pour moi en fait. L’US Open sera mon premier Grand Chelem en tant que père, et j’espère qu’il y en aura plus ! C’est un petit peu étrange d’être à nouveau séparé de ma famille maintenant, mais nous parlons tous les jours et ça me rend joyeux, je suis si heureux de le voir à chaque fois.

Le coronavirus a fait prendre du recul à tout le monde. Si je me retourne sur ma carrière, j’ai été si chanceux de pouvoir quasiment jouer constamment. Je n’ai pas eu de grosses blessures, pas eu trop de repos forcé, donc ça a été fantastique. Le coronavirus nous montre que les choses peuvent changer vraiment vite et qu’il faut juste profiter le plus possible de la vie tant qu’elle dure, et toujours donner le meilleur de soi dans ce que l’on entreprend pour réussir ce que l’on veut réussir. Aimer ce qu’on fait, se pousser et toujours se donner à fond.

Pour moi, le timing était parfait donc avec la naissance de mon fils parce que j’ai pu passer du temps en famille. Je suis sur le circuit depuis 2006 et chaque année est vraiment intense sans beaucoup de pauses. Même quand on prend du repos, dans un coin de la tête on se prépare déjà pour le prochain tournoi, donc on ne déconnecte jamais. Cette fois, j’ai vraiment pu me détendre, m’entraîner et déconnecter complètement en famille.

Mais cet été, je me suis senti très impatient à l’idée de recommencer à jouer parce que je m’entraînais tellement et que je voulais retrouver la compétition. Ça n’a pas été facile d’organiser quoi que ce soit dans la situation sanitaire actuelle, donc l’USTA (Fédération américaine de tennis) a fait du très bon travail pour que l’US Open ait finalement lieu. Avec un peu de chance, tout va bien se passer et les joueurs pourront s’affronter à nouveau.

Nous sommes installés à Long Island, donc on peut voir New York, mais nous sommes assez loin de Manhattan et des choses que nous faisons d’habitude quand nous jouons l’US Open. Il a fallu s’arranger différemment cette fois, mais nous nous y attendions tous et nous nous sommes donc adaptés. A notre arrivée, nous devions nous faire tester, et quand les résultats sont revenus négatifs, nous avons pu nous rendre sur le site pour nous entraîner. Le seul élément qui manque, c’est le public, et ça va être un peu bizarre de jouer sans spectateurs. Il se pourrait que les matches ressemblent à des sessions d’entraînement parce que les fans apportent au jeu une réelle tension, du drame et une super atmosphère, particulièrement lors des 'night sessions' de l’US Open avec leurs matches en cinq sets et leurs tie-breaks irrespirables.

Je pense quand même que le niveau de tennis va être très haut parce que tout le monde a travaillé très dur loin du circuit et que nous sommes tous si motivés à l’idée de jouer à nouveau. A l’image de la NBA à Orlando, nous sommes ici dans une bulle, mais c’est bien parce que nous pouvons vraiment nous concentrer uniquement sur le tennis. Pour un US Open classique, il y a tant à faire en dehors du tennis… mais cette fois, si mon coach veut faire une séance supplémentaire d’entraînement par exemple, je la fais sans me poser de questions, parce je n’ai besoin d’être nulle part ailleurs !

Les têtes de séries ont des vestiaires individuels spéciaux (des loges réaménagées en vestiaires, NDLR) dans le court Arthur Ashe où on peut passer du temps et commander à manger, donc par certains aspects, c’est même mieux que d’habitude. C’est presque comme si nous étions des spectateurs aussi cette année parce qu’il y a beaucoup de choses à faire sur le site – comme des séances de gym dehors par exemple – dans des espaces réservés à d’autres choses ordinairement. Nous pouvons même voir d’autres matches, donc on devrait en profiter.

Il y a pas mal de joueurs qui pourraient vraiment bien faire à l’US Open. Ça pourrait être un peu comme les play-offs de NBA en termes de surprises, sans le public ni l’avantage de jouer à domicile. Nous en sommes tous au même point au niveau de la fraîcheur par rapport au manque de compétition (le circuit s’est arrêté début mars, il y a donc presque six mois, NDLR), donc ce sera très intéressant de voir comment chacun réagira par rapport à cette opportunité. Novak Djokovic sera bien entendu là, Daniil Medevedev, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev aussi, Andrey Rublev joue bien, Roberto Bautista Agut avait bien commencé la saison. Donc il y a pas mal de types qui jouent extrêmement bien et ce sera intéressant de voir à quel point d’autres se sont améliorés, surtout les jeunes. Je pense que ce tournoi sera assez fascinant à disputer pour nous les joueurs, et aussi pour les fans de voir ce qui va en sortir."

Marin Cilic lors du Masters 1000 de Cincinnati en 2020 Crédit: Getty Images

