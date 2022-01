Djokovic, leader menacé

Privé du premier Majeur de l'année, Novak Djokovic reste toutefois le patron. Du moins, pour le moment. Car d'ici la fin du mois de février, les choses pourraient changer. Ce lundi, Daniil Medvedev, malgré sa défaite en finale à Melbourne, se rapproche ainsi du Serbe : il n'accuse plus que 890 petits points de retard, un écart qui devrait être comblé avec le retrait des points de l'Open d'Australie 2021 et de la victoire du "Djoker" à Dubaï en 2020 le 28 février.

Par ailleurs, le Top 10 reste quasiment inchangé. Fort de son 21e titre en Grand Chelem, Rafael Nadal conforte sa 5e place mondiale. Il devance son adversaire en demi-finale à Melbourne Matteo Berrettini (6e) qui est le seul à progresser d'un rang.

21 ans après, Federer quitte le Top 20

Mais le véritable événement, pour ainsi dire, du nouveau classement publié ce lundi est la sortie du Top 20 d'un certain Roger Federer. Le Suisse, qui espère faire un ultime come-back l'été prochain après s'être fait opérer une troisième fois du genou droit en août dernier, perd ainsi les 720 points de sa demi-finale aux antipodes en 2020.

Il glisse de 13 places et affiche désormais le matricule 30, juste derrière un jeunot qui pourrait être son fils : Carlos Alcaraz et ses 18 printemps. Le Bâlois faisait partie des 20 meilleurs mondiaux depuis la semaine du 23 avril 2001, soit quasiment 21 ans, ce qui représente bien plus que le temps moyen d'une carrière au plus haut niveau. L'information préoccupe néanmoins certainement peu l'intéressé qui espère simplement rejouer un jour au tennis.

Thiem continue aussi de glisser

Dans son "malheur", Federer n'est néanmoins pas seul puisque Dominic Thiem ne faut même plus lui partie du Top 30 : l'Autrichien, qui a aussi dû écourter sa saison 2021 à cause d'une blessure au poignet, se déleste ainsi de son capital en finale du même Open d'Australie 2020 et vient s'établir à la 37e place mondiale. A noter que côté français, Gaël Monfils consolide, lui, sa place dans les 20 grâce à son quart australien : il est désormais 16e (+4 places). Thanasi Kokkinakis (101e) et Andy Murray (102e), qui ont aussi animé ce début de saison, flirtent eux avec un retour dans le Top 100.

Des hauts et des bas

Dans le Top 100, ils sont 11 cette semaine à afficher leur meilleur classement en carrière. Matteo Berrettini (6e, +1 place), Taylor Fritz (20e, +2), Carlos Alcaraz (29e, +2), Botic van de Zandschulp (50e, +7), Maxime Cressy (59e, +11), Alex Molcan (72e, +2), Sebastian Baez (76e, +12), Juan Manuel Cerundolo (79e, +1), Oscar Otte (84e, +12), Henri Laaksonen (86e, +5) et Holger Rune (97e, +2) peuvent se réjouir.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace. Roger Federer (30e, -13 places), Dominic Thiem (37e, -21), David Goffin (52e, -7), Arthur Rinderknech (60e, -12), Alexei Popyrin (65e, -6), Lorenzo Musetti (66e, -6), Jaume Munar (88e, -17), Guido Pella (91e, -15), Thiago Monteiro (92e, -13), John Millman (95e, -6) et Peter Gojowczyk (96e, -14) perdent gros.

Le Top 20 au 31/01

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 11015 2. Daniil Medvedev 10125 3. Alexander Zverev 7780 4. Stefanos Tsitsipas 7170 5. Rafael Nadal 6075 6. Matteo Berrettini 5278 7. Andrey Rublev 4830 8. Casper Ruud 4155 9. Félix Auger-Aliassime 3923 10. Jannik Sinner 3705 11. Hubert Hurkacz 3336 12. Denis Shapovalov 2930 13. Cameron Norrie 2865 14. Diego Schwartzman 2640 15. Aslan Karatsev 2633 16. Gaël Monfils 2553 17. Pablo Carreno Busta 2475 18. Cristian Garin 2420 19. Roberto Bautista Agut 2385 20. Taylor Fritz 2310

