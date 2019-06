Classement ATP : Fognini et Khachanov découvrent le top 10, Wawrinka revient fort

Khachanov et Fognini rient, Del Potro pleure

Roland-Garros s’est achevé, et curieusement, le top 8 reste inchangé. Mais les écarts entre les meilleurs joueurs du monde ont été modifiés. En s’imposant une 12e fois à Paris, Rafael Nadal est parvenu à sauvegarder l’intégralité des 2000 points qu’il remettait en jeu, ce qui ne l’empêche pas de perdre un peu de terrain sur Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial, qui a fait mieux que son quart de finale de l’an passé en échouant dans le dernier carré, compte désormais 4770 unités de plus que son dauphin espagnol. Mais il va entrer dans une période de turbulences avec, pour commencer, une finale au Queen’s et un titre à Wimbledon à défendre dans les prochaines semaines. Nadal sent également le souffle de Roger Federer qui, grâce à sa demi-finale, ne pointe plus qu’à 1275 longueurs de son rival.

Deux joueurs changent de statut cette semaine : Karen Khachanov (9e), et Fabio Fognini (10e), qui ont atteint respectivement les quarts et les huitièmes de finale Porte d’Auteuil, pourront désormais dire qu’ils ont fait partie des dix meilleurs joueurs du monde à respectivement 23 et 32 ans. Ils progressent chacun de deux rangs, profitant du forfait de John Isner (fracture du pied gauche, désormais 11e) et de la défaite en huitième de Juan Martin Del Potro (12e) qui n’a pas pu préserver les points de sa demi-finale de 2018. L’Argentin sort ainsi du top 10 pour la première fois depuis plus d’un an (janvier 2018).

Vidéo - Khachanov - Del Potro : les temps forts 03:00

Wawrinka retrouve le top 20

Il a été incontestablement l’un des acteurs de la quinzaine parisienne. Stan Wawrinka a montré à tout le monde et s’est prouvé à lui-même qu’il était capable de rivaliser à nouveau avec les meilleurs. Malgré une préparation sur terre battue sans relief, le Vaudois a offert au public le match du tournoi face à Stefanos Tsitsipas, avant de tomber avec les honneurs après une autre bataille face à son compatriote Roger Federer en quart de finale. Ce superbe résultat lui permet de réintégrer le top 20 à la 19e place pour la première fois depuis mars 2018, moins de deux ans après son opération lourde du genou gauche.

Son ami Gaël Monfils progresse d’un rang (16e) grâce à son huitième de finale. Le Parisien reste le seul Français au sein des 20 meilleurs joueurs du monde. Il talonne désormais Marin Cilic (15e) qui perd deux places. Battu au 2e tour par Grigor Dimitrov, le Croate touche son plus bas classement depuis près de cinq ans (août 2014), juste avant sa seule victoire en Grand Chelem à l’US Open. Auteur d’un début de saison médiocre, il va toutefois retrouver le gazon où il excelle : il devra ainsi défendre la semaine prochaine les 500 points de sa victoire au Queen’s en 2018, avant de tenter d’en gagner à Wimbledon.

Vidéo - Wawrinka - Tsitsipas : Les meilleurs moments d'un chef-d'oeuvre 03:00

Paire poursuit sa remontée, Cecchinato dégringole

Benoît Paire voit ses efforts récompensés. Meilleur Tricolore (et de loin) de la saison sur terre battue avec deux titres (Marrakech, Lyon) et un huitième de finale à Roland-Garros, l’Avignonnais retrouve des altitudes qu’il n’avait plus connues depuis près de trois ans (juillet 2016) en faisant un bond de 10 rangs dans la hiérarchie mondiale. Il affiche désormais le matricule 28 et pourrait bien continuer sur cette dynamique sur herbe, lui qui avait eu des balles de match contre Roger Federer en 2018 à Halle. Il se rapproche d’ailleurs fortement de son compatriote Lucas Pouille, toujours numéro 2 français et 26e joueur mondial.

Si Benoît Paire peut se réjouir, Marco Cecchinato, lui, déchante. Demi-finaliste surprise à Roland-Garros l’an dernier, l’Italien s’est fait surprendre d’entrée par Nicolas Mahut lors de cette édition 2019. Cette contre-performance lui fait perdre gros au classement : désormais 39e, il chute spectaculairement de 20 places et s'établit à son niveau le plus bas depuis un an. Autre grand perdant cette semaine, David Goffin fait aussi grise mine. S’il a été l'un des deux seuls, avec Dominic Thiem, à prendre un set à Rafael Nadal, le Belge sort du top 30 (33e) pour la première fois depuis près de cinq ans (septembre 2014).

Vidéo - Benoit Paire : "J'ai hâte d'attaquer la saison sur gazon" 00:21

Objectif top 100 pour Moutet et Hoang

Ils ont fait partie des animateurs de la première semaine côté français. Invités par l’organisation du tournoi, Corentin Moutet et Antoine Hoang ont fait plus que remplir leur contrat. Respectivement vainqueurs retentissants de l’Argentin Guido Pella et de l’Espagnol Fernando Verdasco, ils ont tous les deux atteint le 3e tour et en récoltent les fruits au classement. Moutet, qui a même frôlé la deuxième semaine en s’inclinant au 5e set contre Juan Ignacio Londero, pointe désormais à la 102e place mondiale, tandis que Hoang progresse à pas de géant (28 rangs gagnés) pour atteindre le matricule 118.

Dans les prochaines semaines, les deux jeunes Français, qui établissent ainsi une marque de référence dans leur carrière, peuvent espérer franchir le cap symbolique du top 100. Pour un de leurs glorieux aînés, cette actualisation du classement ATP est plus cruelle. Heureux d’avoir repris la compétition sur terre battue à Madrid et d’avoir passé un tour à Roland, Richard Gasquet revient de loin. Mais il glisse encore de trois rangs pour sortir du top 40 pour la première fois depuis… août 2010. Une éternité. Le talent est toujours là et si le physique suit, gageons que le Biterrois pourra remonter la pente en seconde partie de saison.

Vidéo - Moutet et Londero ont régalé le court 14 : Les meilleurs moments d'un sacré combat 02:57

Des hauts et des bas

Ils sont pas moins de 12 à enregistrer leur meilleur classement dans le top 100 cette semaine. Karen Khachanov (9e, +2 places), Fabio Fognini (10e, +2), Daniil Medvedev (13e, +1), Félix Auger-Aliassime (21e, +1), Laslo Djere (27e, +5), Matteo Berrettini (30e, +1), Cristian Garin (32e, +5), Jan-Lennard Struff (38e, +7), Juan Ignacio Londero (58e, +20), Casper Ruud (59e, +4), Alexander Bublik (85e, +6) et Yannick Maden (99e, +15) peuvent sabrer le champagne.

D’autres perdent pas mal de terrain. Pour Fernando Verdasco (34e, -7 places), Marco Cecchinato (39e, -20), Jérémy Chardy (49e, -8), Hubert Hurkacz (54e, -10), Damir Dzumhur (63e, -11), Sam Querrey (69e, -7), Jaume Munar (74e, -21), Steve Johnson (78e, -13), Ernests Gulbis (90e, -11), Hugo Dellien (95e, -9) et Malek Jaziri (98e, -6), c’est la soupe à la grimace.

Le Top 20 au 10/06