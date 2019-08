Djokovic et Federer laissent des plumes

Une fois n’est pas coutume, l’absent n’a pas eu tort. Sans jouer dans l’Ohio, Rafael Nadal fait la bonne opération de la semaine dans le trio de tête du tennis mondial. Battus à Cincinnati, Novak Djokovic, qui était tenant du titre, et Roger Federer, finaliste l’an passé, ont respectivement perdu 640 et 510 points dans l’affaire. Leur rival espagnol, qui avait déjà fait l’impasse en 2018, reste stable et se rapproche quelque peu du Serbe dont le matelas est encore confortable (3740 points d’avance). Nadal prend surtout de l’air par rapport au Suisse, qui menaçait clairement sa place de dauphin avant Montréal. Federer accuse désormais 995 longueurs de retard sur le Majorquin. Tenant du titre à New York, Djokovic pourrait voir son avance fondre s’il ne parvenait pas à défendre sa couronne et qu’un de ses deux rivaux s’y imposait.

Vidéo - Une petite heure et la porte : Federer est tombé de très haut 02:39

Medvedev fonce vers les sommets

C'est incontestablement le joueur phare de cet été américain. Avec deux finales à Washington et à Montréal et un titre à Cincinnati, Daniil Medvedev a collecté pas moins de 1900 points sur les trois dernières semaines de compétition. La constance du Russe au plus haut niveau impressionne et est logiquement récompensée au classement. Pour la première fois de sa jeune carrière, il s'invite dans le top 5 mondial (5e), grillant la politesse à Alexander Zverev (6e), Kei Nishikori (7e) et Stefanos Tsitsipas (8e). Mais il n'est pas le seul à sabrer le champagne : avant de se marier à l'automne, Roberto Bautista Agut, encore en quart de finale à Cincinnati, récolte les fruits de sa régularité : il devient membre du top 10 (10e) à 31 ans, en éjectant Fabio Fognini par la même occasion.

Vidéo - Medvedev, sans contestation : les temps forts de la finale 02:58

Auger-Aliassime dans le top 20, Cilic en sort

Les blessés font grise mine. Juan Martin Del Potro (16e), Kevin Anderson (17e) et Milos Raonic (22e) perdent respectivement 4, 3 et 2 places au classement. Et l’Argentin, qui avait atteint les quarts de finale l’an passé à Cincinnati, n’a pas fini de déchanter. D’ores et déjà forfait pour l’US Open, il va perdre les 1200 points de sa finale en 2018, ce qui le placerait actuellement aux alentours du 70e rang mondial, une chute vertigineuse. Pour Marin Cilic, la situation est aussi préoccupante : éliminé d’entrée dans l’Ohio, le Croate sort du top 20 pour la première fois depuis plus de cinq ans (21 juillet 2014), soit quelques semaines avant son seul sacre en Grand Chelem à l’US Open.

Ces glissades conjuguées au classement font le bonheur de David Goffin (15e), finaliste à Cincinnati, mais aussi et surtout celui de Félix Auger-Aliassime (19e). Le Canadien fait son entrée dans les 20 meilleurs joueurs du monde à tout juste 19 ans et devient numéro 1 canadien, malgré sa défaite dès le 1er tour à Cincinnati. En un an, il a gagné 97 places (il était 116e le 20 août 2018), un bon de géant pour un probable futur grand. L’Argentin Guido Pella, quart-de-finaliste à Wimbledon, le talonne au 20e rang, un nouveau cap important pour lui aussi. A noter que Gaël Monfils profite aussi des malheurs de Del Potro et Anderson pour afficher désormais le matricule 13 dans la hiérarchie mondiale.

Vidéo - Les temps forts de la défaite de Cilic contre Albot 03:38

Gasquet, tête de série à l’US Open ?

Ces dernières semaines, Richard Gasquet faisait l’actualité de cette rubrique dans le mauvais sens. Sorti des 50 meilleurs joueurs du monde en juin, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2010, le Biterrois les réintègre avec la manière ce lundi. Après son huitième de finale prometteur au Canada, il a confirmé son retour en forme avec une demi-finale à Cincinnati qui lui permet de se remonter spectaculairement à la 34e place mondiale, tout près du statut de tête de série à l’US Open. Le Français pourrait bien bénéficier de ce privilège si deux joueurs mieux classés que lui renonçaient à s’aligner à New York. C’est déjà le cas de Juan Martin Del Potro et Kevin Anderson s’est retiré de Winston-Salem cette semaine : Gasquet peut donc y croire.

Vidéo - Métamorphosé, Gasquet a sorti un tennis de gala pour dominer Bautista 02:52

Rublev revient fort, Hoang dans les 100

Avec Karen Khachanov et Daniil Medvedev, Andrey Rublev fait partie de la nouvelle génération dorée du tennis russe. Mais contrairement à ses deux acolytes, il a vu sa progression constamment freinée par les blessures. A 21 ans, il lui reste bien du temps pour confirmer les espoirs placés en lui. Et à Cincinnati, il a créé l’un des événements du tournoi en éliminant sèchement Roger Federer en huitième de finale. Cette performance remarquable et remarquée permet à Rublev de reprendre de belles couleurs au classement avec un bond de 23 places (47e), son plus haut niveau depuis un an. A noter enfin qu’Antoine Hoang, qui s’était signalé au printemps avec un 3e tour à Roland-Garros, intègre ce lundi le top 100 (98e) à 23 ans. Il devient le 75e Français à intégrer ce club privilégié.

Rublev et Federer se saluent au filet, à l'issue de la rencontreGetty Images

Des hauts et des bas

A une semaine du coup d’envoi de l’US Open, ils sont 9 à enregistrer leur meilleur classement dans le top 100. Daniil Medvedev (5e, +3 places), Roberto Bautista Agut (10e, +1), Félix Auger-Aliassime (19e, +2), Guido Pella (20e, +2), Miomir Kecmanovic (49e, +9), Soonwoo Kwon (90e, +2), Brayden Schnur (92e, +3), Kamil Majchrzak (94e, +2) et Antoine Hoang (98e, +3) peuvent se réjouir.

Pour d’autres, cette fin de préparation pour le dernier Grand Chelem de l’année tourne au vinaigre. Marin Cilic (23e, -5), Jordan Thompson (55e, -6), Daniel Evans (58e, -14), Pablo Carreno Busta (64e, -11), Marton Fucsovics (65e, -8), Jérémy Chardy (74e, -5), Leonardo Mayer (93e, -11) et Marius Copil (96e, -11) perdent pas mal de terrain.