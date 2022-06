Dernière semaine sur le trône pour Djoko, Ruud prend du galon

Les jours de Novak Djokovic en tant que numéro 1 mondial sont comptés. Mais Roland-Garros ayant été reporté d'une semaine l'an dernier, le Serbe ne perdra les 2000 points de sa victoire que lundi prochain, date à laquelle Daniil Medvedev le dépassera. En attendant, son quart de finale lui permet de rester sur le trône quelques jours supplémentaires. Vainqueur de son 22e titre en Grand Chelem, Rafael Nadal reprend la 4e place et talonnera Djokovic dans une semaine.

Mais la plus belle affaire dans le Top 10 est à mettre au crédit de Casper Ruud. Grâce à sa première finale en Majeur, le Norvégien gagne deux rangs, doublant notamment Carlos Alcaraz (7e) pour devenir 6e et atteindre le meilleur classement de sa carrière. Il entrera même dans le Top 5 lundi, profitant des malheurs de Stefanos Tsitsipas qui perdra les points de sa finale en 2021.

Cilic ressurgit dans le Top 20

Il fut l'une des grandes surprises de ce Roland-Garros 2022. Alors qu'il n'avait plus joué le moindre quart de finale en Grand Chelem depuis l'US Open 2018, Marin Cilic a atteint une belle demi-finale à Paris, seul Majeur où il n'y était pas parvenu précédemment. Et le grand Croate en récolte logiquement les fruits au classement. Grâce à un bond de six places, le voilà à nouveau parmi les 20 premiers (17e) pour la première fois depuis près de trois ans (semaine du 12 août 2019). Par conséquent, Grigor Dimitrov sort du Top 20. Seul autre changement à signaler : Diego Schwartzman (15e) double Denis Shapovalov (16e).

Marin Cilic à Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

Rune en position de tête de série à Wimbledon

Autre belle sensation de la quinzaine parisienne, le jeune Holger Rune en profite pour poursuivre son ascension dans la hiérarchie mondiale. Quart-de-finaliste en Grand Chelem à 19 ans, tombeur notamment de Shapovalov et Tsitsipas sur son parcours, le Danois affiche désormais le matricule 28, dépassant dans l'affaire 12 de ses collègues. Alors qu'il faisait partie des non têtes de série dangereuses avant Roland, il figure désormais parmi les 32 joueurs potentiellement protégés à Wimbledon dans quelques semaines.

Holger Rune à Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

Gaston rebondit, Zapata Miralles change de dimension

Il restait sur quatre défaites consécutives (dont une en Challenger) avant le Majeur parisien, mais en retrouvant le public français, Hugo Gaston s'est encore sublimé. Sa belle performance contre Alex de Minaur et son 3e tour lui permettent de repartir de l'avant au classement. Désormais 65e (9 places gagnées), il devance tout juste Arthur Rinderknech. Mais la plus belle opération de la semaine est à mettre au crédit de l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles. En se frayant un chemin depuis les qualifications jusqu'en seconde semaine à Roland, il franchit pour la première fois la barrière du Top 100 (96e, +35 places). Il intégrera ainsi plus de tableaux sur le circuit principal : voilà qui pourrait bien lui changer la vie.

Bernabe Zapata-Miralles, la surprise de ce Roland-Garros 2022 Crédit: Getty Images

Des hauts et des bas

Dans le Top 100, ils sont 4 à obtenir leur meilleur classement cette semaine : Casper Ruud (6e, +2 places), Holger Rune (28e, +12), Francisco Cerundolo (44e, +1) et Bernabe Zapata Miralles (96e, +35).

Pour d'autres, l'après-Roland-Garros est moins joyeux. Sebastian Korda (38e, -8), Tommy Paul (39e, -6), Alex Molcan (46e, -8), Benjamin Bonzi (57e, -5), Daniel Altmaier (58e, -5), Federico Coria (63e, -9), Maxime Cressy (67e, -5), Dusan Lajovic (69e, -5), Federico Delbonis (73e, -8), Carlos Taberner (91e, -6), Jaume Munar (93e, -6), Roberto Carballes Baena (94e, -5) et Jan-Lennard Struff (103e, -6) perdent notamment du terrain.

Le Top 20 au 06/06

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 8770 2. Daniil Medvedev 8160 3. Alexander Zverev 7795 4. Rafael Nadal 7525 5. Stefanos Tsitsipas 6100 6. Casper Ruud 5050 7. Carlos Alcaraz 5005 8. Andrey Rublev 4260 9. Félix Auger-Aliassime 3955 10. Matteo Berrettini 3805 11. Cameron Norrie 3500 12. Jannik Sinner 3355 13. Hubert Hurkacz 3258 14. Taylor Fritz 2920 15. Diego Schwartzman 2595 16. Denis Shapovalov 2531 17. Marin Cilic 2370 18. Reilly Opelka 2145 19. Pablo Carreno Busta 2135 20. Roberto Bautista Agut 1903

