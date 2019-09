Classement ATP : Nadal fond sur Djokovic, chassé-croisé entre Dimitrov et Del Potro

Djokovic sent le souffle de Nadal

A Flushing Meadows, Novak Djokovic n’a pas perdu que son titre. Sorti dès les huitièmes de finale sous les coups de Stan Wawrinka et l’épaule en vrac, le Serbe s’est délesté de pas moins de 1820 points, tandis que Rafael Nadal, demi-finaliste en 2018, en a gagné 1280 dans le même temps en s’offrant son 19e trophée en Grand Chelem. S’il reste numéro 1 mondial, le "Djoker" a donc vu sa marge se réduire à peau de chagrin puisque seulement 640 unités le séparent désormais de son dauphin. Surtout, le Majorquin dispose de quasiment 2000 points d’avance à la Race (classement depuis le 1er janvier), ce qui le met en position de force pour espérer finir l’année sur le trône.

A distance respectable (2735 longueurs), Roger Federer est, lui, solidement installé sur la troisième marche du podium. Même si son élimination en quart de finale à New York constitue une déception légitime, le Suisse fait plutôt une bonne opération puisqu’il avait quitté l’US Open un tour plus tôt l’an passé. Après son été de feu (un titre et trois finales), Daniil Medvedev est désormais son plus proche poursuivant. Le Russe devient donc numéro 4 mondial devant Dominic Thiem, sorti dès le 1er tour de l’US Open. Alors qu’il a connu le même sort que l’Autrichien, Stefanos Tsitsipas progresse de son côté : il prend la 7e place à Kei Nishikori qui n’a pu défendre sa demi-finale de 2018 à New York.

Vidéo - Deuxième point et Nadal contourne déjà le filet : cette finale démarre bien... 00:43

Monfils et Berrettini ont le top 10 en vue

Ils ne se quittent plus. Après avoir enflammé le court Arthur-Ashe lors de leur quart de finale à couteaux tirés en cinq sets et quatre heures, Gaël Monfils et Matteo Berrettini se suivent de très près. Solide numéro 1 français, la Monf’ affiche désormais le matricule 12, grignotant un rang et lorgnant le top 10 à 120 petits points devant lui. L’Italien le talonne : sa demi-finale permet ainsi à Berrettini de s’installer à la 13e place mondiale, seulement 210 longueurs derrière sa victime à Flushing Meadows. A la Race, il est même 9e, devant Alexander Zverev. Monfils et Berrettini peuvent avoir pour objectif de fin de saison une participation au Masters s’ils surfent sur leur forme actuelle.

Vidéo - Perfection, trou noir et final haletant : Monfils-Berrettini, thriller américain 03:04

Schwartzman et Wawrinka de retour dans les 20

Il l’a encore prouvé à New York, Stan Wawrinka n’est jamais aussi performant qu’au meilleur des cinq sets en Grand Chelem. Le Suisse a certes quitté le court Arthur-Ashe la tête basse, après être tombé dans le piège tendu par Daniil Medvedev en quart de finale. Mais deux jours plus tôt, il avait créé l’un des événements de la quinzaine en s’offrant le scalp du tenant du titre et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Si le Serbe a finalement abandonné, le niveau des deux premiers sets de ce choc a impressionné, surtout du côté du Vaudois. "Stanimal" profite de ce beau parcours pour réintégrer le top 20 (19e) en gagnant cinq places. Également quart-finaliste et remarquable de résistance face à Rafael Nadal, Diego Schwartzman en tire les mêmes bénéfices, s’installant au 16e rang.

Vidéo - Djokovic - Wawrinka : Les temps forts 03:01

Dimitrov revit, Del Potro plonge

On l’avait, et il s’était peut-être, perdu de vue. Mais Grigor Dimitrov s’est rappelé au bon souvenir de la planète tennis lors de cet US Open où il a atteint sa troisième demi-finale en Grand Chelem après Wimbledon en 2014 et l’Open d’Australie en 2017. En chemin, le Bulgare est parvenu à accomplir ce dont il avait toujours été incapable : battre à la huitième tentative son modèle Roger Federer, il est vrai gêné par un dos qui lui a rappelé qu’il avait 38 ans. Alors qu’il pointait à une indigne 78e place mondiale la semaine dernière, Dimitrov fait un gigantesque bond en avant, doublant 55 de ses collègues pour s’établir au 23e rang.

Si Dimitrov s’est totalement relancé, Juan Martin Del Potro, lui, dégringole. Opéré voici plus de deux mois d’une fracture de la rotule, l’Argentin n’a pas encore repris la raquette - c’est prévu à Stockholm en octobre - et n’a donc pas pu défendre sa finale de l’an passé à Flushing Meadows. Il fait le chemin inverse du Bulgare, cédant 1200 points et par conséquent pas moins de 55 places. Il est désormais 71e mais il y a fort à parier que, si son corps le laisse tranquille, l’Argentin reprendra l’ascenseur dans le bon sens. Entre ces deux noms du tennis mondial, Pablo Andujar, qui a atteint son premier huitième de finale en Majeur, retrouve les 50 meilleurs joueurs du monde (50e, 20 rangs gagnés). Quant à Jo-Wilfried Tsonga, il s’est bien repris après sa sortie d’entrée à New York en s’adjugeant le Challenger de Cassis : 58e, il affiche son meilleur classement de l’année, qu’il avait commencée 177e.

Vidéo - Dimitrov ressuscité, Federer méconnaissable : Les temps forts d'une énorme sensation 03:25

Barrère franchit le cap du top 100

Sorti des qualifications à Flushing Meadows, Grégoire Barrère ne s’est pas arrêté là puisqu'il est sorti vainqueur d’un sacré combat au 1er tour contre le Britannique Cameron Norrie. S’il n’a rien pu faire contre David Goffin par la suite, ce 2e tour en Grand Chelem lui permet de devenir le 76e Français à intégrer les 100 meilleurs joueurs du monde depuis la création du classement ATP en 1973. Il se classe 98e, juste deux rangs devant son compatriote Antoine Hoang, arrêté au même stade de la compétition à New York par Nick Kyrgios. Les deux Tricolores ne sont pas les seuls à avoir franchi cette barre symbolique : Dominik Koepfer a fait encore plus fort. Lui aussi qualifié, il s’est aventuré jusqu’en deuxième semaine et a même fait douter Daniil Medvedev, son bourreau en huitième. Résultat : 32 places gagnées pour l’Allemand, qui affiche désormais le matricule 86.

Vidéo - Barrere - Norrie : Les temps forts 02:54

Des hauts et des bas

Ils sont 10 à atteindre leur meilleur classement en carrière ce lundi. Daniil Medvedev (4e, +1 place), Matteo Berrettini (13e, +12), Miomir Kecmanovic (47e, +3), Yoshihito Nishioka (57e, +2), Alexander Bublik (69e, +6), Soonwoo Kwon (81e, +9), Kamil Majchrzak (84e, +10), Dominik Koepfer (86e, +32), Tommy Paul (92e, +22) et Grégoire Barrère (98e, +11) sabrent le champagne.

Pour d’autres, l’été nord-américain se termine en eau de boudin. John Isner (20e, -6), Marin Cilic (28e, -5), Richard Gasquet (41e, -5), Pierre-Hugues Herbert (54e, -6), Mikhail Kukushkin (56e, -9), Lorenzo Sonego (59e, -10), Casper Ruud (61e, -7), Joao Sousa (64e, -20), Cameron Norrie (67e, -5), Juan Martin Del Potro (71e, 55), Ugo Humbert (72e, -9), Philipp Kohlschreiber (79e, -8), Martin Klizan (90e, -7), John Millman (95e, -35) et Steve Johnson (96e, -10) font grise mine.

Le top 20 au 09/09