C'est un autre exploit, un autre record pour Rafael Nadal. Le Majorquin, que certains voyaient arrêter prématurément sa carrière à cause de son style de jeu brutal physiquement, est devenu la référence absolue en matière de régularité dans le Top 10 mondial, puisqu'il y entame sa 800e semaine consécutive. Toujours 2e, derrière Novak Djokovic et devant Dominic Thiem, Nadal n'est plus sorti de ce cercle très fermé depuis qu'il y est entré le 25 avril 2005 à l'âge de 18 ans, juste avant de remporter le premier de ses 13 Roland-Garros.