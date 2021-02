Medvedev déloge Thiem du podium

Avant même la finale de l’Open d’Australie, Djokovic était assuré de conserver sa place de numéro 1 mondial et de ne perdre aucun point. Vainqueur pour la 9e fois à Melbourne et la 18e en Grand Chelem, le Serbe reste donc sur le trône du tennis mondial, toujours avec une confortable avance de 2180 points sur son dauphin Rafael Nadal. Mais le statut de l’Espagnol ne tient plus qu’à un fil. Ou plutôt à 115 minuscules unités.

Open d'Australie Plus que jamais, le "vieux" Djoko va tout miser sur les Grands Chelems IL Y A UNE HEURE

Si Daniil Medvedev l’avait emporté dimanche, il aurait d'ailleurs été le premier joueur autre que Djokovic, Nadal, Federer ou Murray depuis près de 16 ans à se hisser sur la 2e marche du podium. Défaite finale oblige, il ne monte que sur la 3e, ce qui reste le meilleur classement de sa jeune carrière. Dominic Thiem est la "victime" de la progression du Russe, puisque l’Autrichien affiche désormais le matricule 4. Le reste du Top 10 est inchangé, même si Matteo Berrettini revient à hauteur de Diego Schwartzman.

L'hommage de Medvedev à Djokovic : "J'étais 600e mondial, il m'a parlé comme à un ami"

Dimitrov retrouve le Top 20, Khachanov en sort

Grigor Dimitrov a de quoi être frustré. Arrivé en quart de finale de l’Open d’Australie sans perdre le moindre set, le Bulgare avait éliminé avec autorité sur sa route le finaliste de l’édition 2020 Dominic Thiem. Il avait donc toutes les raisons d’espérer atteindre au moins le dernier carré, comme il y a quatre ans. Mais des spasmes dans le dos en ont décidé autrement. Néanmoins, il se consolera légèrement lundi en contatant qu'il est l’un des bénéficiaires du tournoi au classement : il réintègre les 20 meilleurs joueurs du monde à la 17e place, juste devant Fabio Fognini, Félix Auger-Aliassime et Stan Wawrinka.

Il en sort Karen Khachanov (21e) par la même occasion, ce qui n’était plus arrivé au Russe depuis plus de deux ans (semaine du 15 octobre 2018). Autre légère modification dans ce Top 20 : Gaël Monfils, éliminé dès le 1er tour à Melbourne et en pleine crise de confiance et personnelle, voit Denis Shapovalov lui piquer sa 11e position. Le Canadien, qui avait été battu d’entrée l’an passé à l’Open d’Australie, a cette fois poussé l’aventure jusqu’au 3e tour et glané 80 points supplémentaires au passage. Suffisant pour le faire progresser.

Dimitrov, dos en vrac mais toucher de qualité

La comète Karatsev atterrit dans le Top 50

Un anonyme du circuit soudain en pleine lumière. Qui connaissait Alsan Karatsev avant cette quinzaine australienne ? Pour être honnête, pas grand-monde, même parmi ceux qui suivent quotidiennement le circuit ATP. Et pour cause, le Russe de 27 ans écumait principalement les Challengers depuis le début de sa carrière. Cinquième qualifié à atteindre les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem dans l’ère Open et surtout premier joueur à aller aussi loin pour son premier grand tableau, il a surpris tout le monde, y compris lui-même.

Il y a tout juste un an, Karatsev pointait au 262e rang mondial, il était même 293e en tout début de saison 2020. Mais au moment de la reprise des compétitions l’été dernier après 5 mois de suspension (coronavirus oblige), le Russe a passé la seconde avec notamment 3 finales de Challengers consécutives dont 2 titres pour finir l'année non loin du Top 100. Avant de changer de dimension en janvier donc : 8 victoires consécutives (qualifications comprises) lui permettent de faire un bon de géant de 72 places qui le projette dans le Top 50 avec le matricule 42. Tout son défi sera maintenant de l’assumer et de confirmer.

Karatsev n'a pas démérité, mais Djoko était trop fort : le résumé d'une demie à sens unique

Des hauts et des bas

Ils sont 3 à obtenir le meilleur classement de leur carrière dans le Top 100 cette semaine. Daniil Medvedev (3e, +1 place), Casper Ruud (24e, +4) et Aslan Karatsev (42e, +72) débutent 2021 de la meilleure des façons.

Pierre-Hugues Herbert (90e, -6 places) et Joao Sousa (98e, -5) sont ceux qui perdent le plus de terrain dans les 100 meilleurs joueurs du monde.

Le Top 20 du 22/02

Rang Joueur Nationalité Points 1. Novak Djokovic Serbie 12030 2. Rafael Nadal Espagne 9850 3. Daniil Medvedev Russie 9735 4. Dominic Thiem Autriche 9125 5. Roger Federer Suisse 6630 6. Stefanos Tsitsipas Grèce 6595 7. Alexander Zverev Allemagne 5615 8. Andrey Rublev Russie 4609 9. Diego Schwartzman Argentine 3480 10. Matteo Berrettini Italie 3480 11. Denis Shapovalov Canada 2910 12. Gaël Monfils France 2860 13. Roberto Bautista Agut Espagne 2710 14. Milos Raonic Canada 2630 15. David Goffin Belgique 2600 16. Pablo Carreno Busta Espagne 2585 17. Grigor Dimitrov Bulgarie 2575 18. Fabio Fognini Italie 2535 19. Félix Auger-Aliassime Canada 2516 20. Stan Wawrinka Suisse 2365

Open d'Australie Au boulot, la NextGen ? "Les jeunes pensent tout savoir, mais ils ne savent rien" IL Y A 13 HEURES