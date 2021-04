Rublev progresse doucement mais sûrement

Au sommet de la pyramide, rien de neuf. Du moins dans le Top 5. Malgré des contre-performances (à leur échelle) à Monte-Carlo, Novak Djokovic et Rafael Nadal restent 1er et 3e, idem pour Daniil Medvedev (2e) malgré sa disqualification pour un test positif au coronavirus et Dominic Thiem (4e), qui avait fait l’impasse à cause notamment d’un genou douloureux. Malgré son sacre, Stefanos Tsitsipas ne progresse pas. Mais il conforte son statut de numéro 5 mondial, à 755 petits points de l’Autrichien.

Si la nouvelle ne le consolera vraisemblablement pas de sa défaite en finale sur le Rocher, Andrey Rublev est bien le seul à progresser dans le Top 10 : il gagne une place et devient 7e joueur mondial au détriment de Roger Federer (8e), qui ne reprendra la compétition que dans un mois à Genève. En attendant, le Russe aura peut-être encore amélioré son meilleur classement en carrière, puisqu’il n’est plus qu’à 170 minuscules longueurs d’Alexander Zverev (6e). A noter que Tsitsipas et Rublev, qui comptent le plus de victoires en 2021 (22 et 24) sont respectivement 1er et 2e à la Race (classement depuis le 1er janvier), devant Djokovic.

Sinner s’invite dans le Top 20, Fognini en sort

Parmi les perdants de la semaine figure bien sûr le vainqueur de l’édition 2019, Fabio Fognini. Malgré un début de tournoi prometteur, l’Italien a payé son irrégularité en abandonnant son titre en quart de finale contre Casper Ruud. Si la réforme du classement ATP ne lui fait perdre "que" 500 points, il glisse tout de même de neuf rangs dans la hiérarchie, affichant désormais le matricule 27. Il ne fait donc plus partie des 20 meilleurs joueurs du monde, ce qui ne lui était plus arrivé depuis près de trois ans (semaine du 14 mai 2018).

Dans l’affaire, Fognini cède également son statut de numéro 2 italien à Jannik Sinner qui entre, lui, dans le Top 20 pour la première fois à 19 ans et 8 mois. S’il n’a gagné qu’un match la semaine dernière à Monte-Carlo (battu dès le 2e tour par Novak Djokovic), il profite de l’absence de Stan Wawrinka et de la contre-performance de Félix Auger-Aliassime pour progresser de trois places (19e). Toujours dans ce Top 20, David Goffin (12e) récolte aussi les fruits de son quart de finale sur le Rocher : il double Gaël Monfils, Denis Shapovalov et Pablo Carreño Busta.

Ruud et Evans retrouvent leur meilleur classement

S’ils n’ont pas pesé bien lourd en demi-finales respectivement face à Rublev et Tsitsipas, Casper Ruud et Daniel Evans ont de quoi avoir le sourire ce lundi. Ils récoltent ainsi les fruits de leur beau parcours à Monte-Carlo et gagnent respectivement 3 et 7 places pour s’établir à leur meilleur classement respectif, devant Fognini d’ailleurs : le Norvégien est 24e et le Britannique 26e. Ce dernier, qui se disait allergique à la terre battue depuis le début de sa carrière, pourrait d’ailleurs profiter de ce déclic et du printemps sur ocre pour atteindre des hauteurs inconnues pour lui. L’ironie ne serait à coup sûr pas pour lui déplaire.

Davidovich Fokina franchit un cap, Pouille retrouve des couleurs

Le retour de la terre battue a souri aux jeunes spécialistes. On l’a vu avec Casper Ruud, et c’est aussi le cas de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. S’il a malheureusement pour lui été contraint à l’abandon contre Tsitsipas pour son premier quart de finale en Masters 1000, sa performance lui permet de découvrir le Top 50 (48e) et de gagner 10 places. Enfin, un petit rayon de soleil pour le tennis français pourtant en grande difficulté en ce moment : avec ses deux matches gagnés sur le Rocher, Lucas Pouille reprend du poil de la bête, en gagnant 14 places pour pointer au 72e rang, juste derrière Gilles Simon (71e) et Jo-Wilfried Tsonga (90e) qui reprennent du service à Barcelone cette semaine.

Des hauts et des bas

Ils sont 5 à décrocher leur meilleur classement cette semaine dans le Top 100 : Andrey Rublev (7e, +1 place), Jannik Sinner (19e, +3), Alejandro Davidovich Fokina (48e, +10), Dominik Koepfer (53e, +3) et Alexei Popyrin (79e, +4) lancent leur printemps sur terre de la meilleure des façons.

D’autres, dont les finalistes de l’édition 2019 de Monte-Carlo, sont moins à la fête : Fabio Fognini (27e, -9 places), Dusan Lajovic (37e, -6), Cameron Norrie (58e, -6), Pierre-Hugues Herbert (78e, -8), Pablo Cuevas (82e, -7), Radu Albot (84e, -5) et Jaume Munar (87e, -6) perdent gros.

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 11873 2. Daniil Medvedev 9850 3. Rafael Nadal 9490 4. Dominic Thiem 8615 5. Stefanos Tsitsipas 7860 6. Alexander Zverev 6125 7. Andrey Rublev 5955 8. Roger Federer 5875 9. Diego Schwartzman 3720 10. Matteo Berrettini 3453 11. Roberto Bautista Agut 3090 12. David Goffin 2885 13. Pablo Carreno Busta 2880 14. Denis Shapovalov 2820 15. Gaël Monfils 2770 16. Hubert Hurkacz 2600 17. Grigor Dimitrov 2598 18. Milos Raonic 2495 19. Jannik Sinner 2394 20. Félix Auger-Aliassime 2373

