Classement ATP : Tsitsipas dans la cour des grands, Kyrgios rebondit spectaculairement

Tsitsipas déjà dans le top 10

C’est incontestablement l’événement du tout nouveau classement ATP : à seulement 20 printemps, Stefanos Tsitsipas brise le plafond de verre des 10 meilleurs joueurs du monde en chipant la 10e place à Marin Cilic. Titré à Marseille en indoor, le jeune Grec a impressionné par sa capacité à enchaîner dès la semaine suivante à Dubaï dans des conditions venteuses totalement différentes sur dur rapide. Sa jeunesse lui a certainement permis de récupérer rapidement et plus aisément physiquement, mais mentalement l’effort est remarquable et dénote une capacité à ne pas se reposer sur ses lauriers et à se fixer rapidement de nouveaux objectifs. Début 2018, il était 91e, où en sera-t-il à ce rythme à la fin de l’année ?

Vidéo - Tsitsipas, une entrée fracassante dans le Top 10... comme l'avait fait Djokovic 01:53

Federer se replace

Vainqueur de Tsitsipas justement pour rafler son huitième titre aux Emirats, et surtout le centième de son immense carrière, Roger Federer en récolte aussi les fruits au classement. Si le Suisse dit n’y accorder que peu d’importance – s’il n’est pas numéro 1 mondial bien entendu –, il avait glissé à la 7e place à la suite de sa défaite en huitièmes de finale à Melbourne et de son absence à Rotterdam où il était aussi tenant du titre. Son triomphe à Dubaï lui permet donc de récupérer les 500 points perdus aux Pays-Bas et de doubler Kei Nishikori, Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro. Ces deux derniers paient ainsi le prix de leurs forfaits respectifs à Acapulco. Désormais 4e joueur mondial, Federer s’assure ainsi de ne pas faire face à Rafael Nadal, ni Novak Djokovic avant les demi-finales à Indian Wells.

Vidéo - Federer, le centième parfait : le résumé de sa victoire en finale 02:39

Kyrgios se relance

Imprévisible, talentueux, irritant, Nick Kyrgios est décidément bien difficile à cerner. A Acapulco, sa semaine exceptionnelle sur le plan sportif et déroutante dans sa capacité à se mettre le public (voire ses adversaires) à dos est un parfait résumé du paradoxal Australien. Vainqueur de trois tops 10 – Rafael Nadal, John Isner et Alexander Zverev – et d’un triple vainqueur en Grand Chelem sur le retour en la personne de Stan Wawrinka, Kyrgios n’a pas fait les choses à moitié, lui qui avait totalement raté son début de saison avec deux petites victoires au compteur en trois tournois. Le "bad boy" de 23 ans fait donc un bond spectaculaire dans la hiérarchie mondiale de la 72e à la 31e place. Il ne lui reste plus qu’à trouver de la régularité dans la performance pour monter (bien) plus haut. Mais y parviendra-t-il ? Rien n’est moins sûr, connaissant le bonhomme.

Vidéo - Amorties, coups droits puissants et grand spectacle : Kyrgios avait la main chaude 04:19

Monfils réintègre les 20 meilleurs, Pouille perd du terrain

Plus de peur que de mal finalement pour Gaël Monfils. Inquiet pour son poignet gauche après son titre à Rotterdam, le Français s’est finalement bien aligné à Dubaï et a surfé sur sa forme du moment pour atteindre le dernier carré. Frustré après sa défaite en 3 heures contre Stefanos Tsitsipas, il peut trouver quelque réconfort avec son retour parmi les 20 meilleurs joueurs du monde, au 19e rang, et son statut retrouvé de numéro 1 tricolore. Malgré sa superbe demi-finale de l’Open d’Australie en janvier, Lucas Pouille chute en effet quelque peu de son côté, à cause de son forfait aux Emirats où il avait été finaliste l’an passé. Il glisse de la 22e à la 30e place mondiale. Malade en février, il effectuera son retour à la compétition cette semaine à Indian Wells.

Vidéo - Super Monfils a écœuré Tsitsipas et signé le point du tournoi 00:51

Ruud passe le cap du top 100, les finalistes de Sao Paulo à la fête

Casper Ruud peut avoir le sourire : le jeune Norvégien a parfaitement mis à profit sa tournée sur la terre battue brésilienne pour franchir un cap important dans sa carrière, celui du top 100 à 20 printemps. Après son quart de finale à Rio, il a enchaîné avec une demi-finale à Sao Paulo la semaine dernière qui lui permet de passer du 108e rang mondial à la 94e position. Après Stéfanos Tsitsipas (10e), Alex De Minaur (23e), Denis Shapovalov (24e), Félix Auger-Aliassime (qui gagne encore deux places grâce à son quart de finale au Brésil, 58e) et Ugo Humbert (66e), Ruud devient le sixième de joueur de moins de 21 ans à intégrer les 100 meilleurs joueurs du monde.

Pour Guido Pella, c’est aussi la fête. L’Argentin s’est offert son premier titre en carrière à Sao Paulo à sa cinquième tentative en finale, preuve que la persévérance paie. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, il gagne 14 places au classement pour s’établir au 34e rang, aux portes du statut de tête de série. Finaliste malheureux, le Chilien Christian Garin se consolera avec un bond de 20 places, le Chilien est 72e.

A retenir aussi…

De nombreux joueurs peuvent avoir le sourire puisqu’ils sont 14 à décrocher cette semaine leur meilleur classement en carrière dans le top 100, en voici la liste exhaustive : Stefanos Tsitsipas (10e), Nikoloz Basilashvili (18e), Alex de Minaur (23e), Marton Fucsovics (32e), Laslo Djere (33e), Cameron Norrie (48e), Félix Auger-Aliassime (58e), Mackenzie McDonald (62e), Juan Ignacio Londero (64e), Hubert Hurkacz (67e), Christian Garin (72e), Hugo Dellien (87e), Lloyd Harris (92e) et Casper Ruud (94e).

Parmi les reculs importants de la semaine, outre Lucas Pouille qui perd donc 8 places, on notera la sortie du top 20 de Roberto Bautista-Agut (22e, -4), titré l’an dernier à Dubaï et sorti dès les huitièmes la semaine dernière aux Emirats. Malek Jaziri (60e, -15), Hyeon Chung (63e, -10), Martin Klizan (50e, -9), Philipp Kohlschreiber (38e, -7), Pablo Cuevas (73e, -14) et surtout Nicolas Jarry (86e, -19) qui n’a pas défendu sa finale à Sao Paulo de l’an dernier, perdent également du terrain.

Le Top 20 au 04/03