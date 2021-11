Gaston, le grand bond en avant

Il s'était présenté au Rolex Paris Masters avec l'espoir de sortir des qualifications et de, pourquoi pas, rentrer pour la première fois de sa carrière dans le Top 100 mondial. Il aura fait beaucoup mieux. Son premier quart de finale en Masters 1000 vaut à Hugo Gaston de réaliser la progression la plus notable de la semaine : il grille ainsi la politesse à 36 de ses collègues pour s'approprier le matricule 67. Ce nouveau meilleur classement lui permettra d'intégrer directement le tableau principal à Melbourne, mais aussi ceux de bien d'autres tournois sur le circuit ATP en 2022. Après avoir joué essentiellement des Challengers cette année, il changera par conséquent de dimension.

Djokovic plus que jamais numéro 1, Zverev retrouve son zénith

Le patron est revenu à Bercy et il en récolte les fruits au classement. Alors que sa victoire en demi-finale face à Hubert Hurkacz lui avait d'ores et déjà assuré de terminer l'année numéro 1 mondial, Novak Djokovic a même creusé l'écart en allant chercher le titre aux dépens de Daniil Medvedev. Désormais, le Serbe affiche 3300 points de plus que le Russe (qui a perdu ses 1500 unités du Masters 2020, contre seulement 400 à Djokovic). Le gouffre est réel.

L'autre grand bénéficiaire de cette semaine dans le Top 5 se nomme Alexander Zverev. Depuis les Jeux Olympiques, l'Allemand a gagné 28 de ses 31 derniers matches. Demi-finaliste à Bercy, il profite d'une période plus difficile en ce moment pour Stefanos Tsitsipas pour lui ravir la place de numéro 3 mondial. Les deux hommes comptent exactement le même nombre de points et se départageront au Masters pour savoir qui finira sur le podium. A noter par ailleurs qu'Andrey Rublev repasse 5e devant Rafael Nadal, et que Hurkacz (9e) double Jannik Sinner (10e).

Federer et Thiem glissent lentement mais sûrement

Les absents ont toujours tort. Si la pente est encore douce pour eux, l'adage s'applique de mieux en mieux à Roger Federer et Dominic Thiem. Après avoir respectivement mis fin à leur saison depuis juillet et juin, ils perdent 400 et 800 points (issus du Masters 2019 pour l'un, et de son édition 2020 pour l'autre) et deux places chacun : le Suisse est 16e et l'Autrichien 14e. Cameron Norrie (12e) et Aslan Karatsev (15e) en profitent pour afficher leur meilleur classement. A noter également que Taylor Fritz (23e), grâce à son quart de finale parisien, double trois de ses collègues et reprend la place de numéro 1 américain, juste devant John Isner (24e) et Reilly Opelka (25e).

Alcaraz en position de tête de série à l'Open d'Australie

Après sa demi-finale à Vienne, Carlos Alcaraz était attendu à Bercy. Et s'il a craqué face à Hugo Gaston et la pression du public parisien en huitième de finale, le jeune phénomène espagnol a encore joué un rôle important cette semaine dans la course au Masters en dominant Jannik Sinner au 2e tour. Grâce à cette nouvelle semaine remarquable, le voilà désormais 32e joueur mondial (3 rangs gagnés) et donc en position provisoire de dernière tête de série lors du prochain Open d'Australie. Un statut protégé qu'il ravit notamment à Ugo Humbert (35e), quart-de-finaliste à Bercy l'an passé, qui sort du Top 30 à cause de son forfait.

Des hauts et des bas

Ils sont 13 à atteindre lundi leur nouveau meilleur classement dans le Top 100 : Hubert Hurkacz (9e, +1 place), Cameron Norrie (12e, +1), Aslan Karatsev (15e, +1), Taylor Fritz (23e, +3), Carlos Alcaraz (32e, +3), James Duckworth (47e, +8), Alexei Popyrin (59e, +12), Arthur Rinderknech (60e, +2), Botic van de Zandschulp (61e, +2), Brandon Nakashima (63e, +2), Gianluca Mager (64e, +2), Hugo Faston (67e, +36) et Tallon Griekspoor (72e, +16 et vainqueur d'un 7e titre en Challenger en un an, record) peuvent avoir le sourire.

Pour d'autres dont pas mal de Français, cette fin de saison tourne au vinaigre. Ugo Humbert (35e, -6 places), Benjamin Bonzi (65e, -5), Adrian Mannarino (66e, -7), Milos Raonic (71e, -23), Borna Coric (75e, -5), Jordan Thompson (77e, -9), Stan Wawrinka (83e, -22), Jaume Munar (89e, -7), Juan Manuel Cerundolo (91e, -6), Marco Cecchinato (98e, -6) et Pierre-Hugues Herbert (110e, -11) perdent du terrain.

Le Top 20 au 08/11

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 10940 2. Daniil Medvedev 7640 3. Alexander Zverev 6540 4. Stefanos Tsitsipas 6540 5. Andrey Rublev 6540 6. Rafael Nadal 4950 7. Matteo Berrettini 4875 8. Casper Ruud 4568 9. Hubert Hurkacz 3760 10. Jannik Sinner 3706 11. Félix Auger-Aliassime 3263 12. Cameron Norrie 2945 13. Diego Schwartzman 2625 14. Dominic Thiem 2425 15. Aslan Karatsev 2392 16. Roger Federer 2385 17. Cristian Garin 2353 18. Denis Shapovalov 2348 19. Roberto Bautista Agut 2260 20. Pablo Carreno Busta 2230

