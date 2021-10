Roger Federer s'éloigne du top 10 au classement ATP. Le Suisse est désormais au 15e rang, lui qui n'a plus joué depuis son quart de finale à Wimbledon le 7 juillet dernier et continue de traîner une blessure au genou droit qui le tient éloigné des courts. Il se fait doubler par Jannik Sinner (11e, +2), tout juste vainqueur du tournoi d'Anvers, Felix Auger-Aliassime (12e), Denis Shapovalov (13e, +2) et Cameron Norrie (14e, +2).

Le Norvégien Casper Ruud, qui prend la 8e place à Dominic Thiem, atteint le meilleur classement de sa carrière. De son côté, Gaël Monfils a perdu deux places et se retrouve 21e. Benoît Paire progresse (44e, +3), Adrian Mannarino (50e, +1) aussi.

Classement ATP publié lundi

Open d'Australie La WTA l'annonce : Les joueuses non-vaccinées sont bienvenues à l'Open d'Australie IL Y A 3 HEURES

1. Novak Djokovic (SRB) 11430 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9630

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7930

4. Alexander Zverev (GER) 6680

5. Rafael Nadal (ESP) 5635

6. Andrey Rublev (RUS) 5560

7. Matteo Berrettini (ITA) 4688

8. Casper Ruud (NOR) 3615 (+1)

9. Dominic Thiem (AUT) 3405 (-1)

10. Hubert Hurkacz (POL) 3378

11. Jannik Sinner (ITA) 3260 (+2)

12. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3196

13. Denis Shapovalov (CAN) 2903 (+1)

14. Cameron Norrie (GBR) 2895 (+1)

15. Roger Federer (SUI) 2785 (-4)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2693 (-3)

17. Christian Garin (CHI) 2510

18. Pablo Carreño (ESP) 2400

19. Aslan Karatsev (RUS) 2392 (+3)

20. Roberto Bautista (ESP) 2225

...

21. Gaël Monfils (FRA) 2213 (-2)

29. Ugo Humbert (FRA) 1728 (-1)

44. Benoît Paire (FRA) 1270 (+3)

50. Adrian Mannarino (FRA) 1144 (+1)

63. Benjamin Bonzi (FRA) 1004

65. Arthur Rinderknech (FRA) 1000

76. Richard Gasquet (FRA) 899 (-3)

84. Corentin Moutet (FRA) 848

87. Jérémy Chardy (FRA) 829

Tennis Sinner dans la droite lignée des Sampras, Nadal et Djokovic IL Y A 10 HEURES