Elle creuse l'écart. Après avoir glané son 3e titre en Grand Chelem à Melbourne, Ashleigh Barty a porté son avance sur sa dauphine, la Bélarusse Aryna Sabalenka, à 2.633 points au classement mondial. Déjà titrée à Roland-Garros en 2019 et à Wimbledon en 2020, l'Australienne s'affirme donc un peu plus comme la patronne du circuit dans les chiffres. Naomi Osaka, qui en avait l'étoffe avec ses 4 Majeurs au compteur, paie, elle, cher son élimination dès le 3e tour de l'Open d'Australie. Elle a ainsi perdu pas moins de 71 places et n'est plus que 85e à la WTA.

Finaliste malheureuse à Melbourne, l'Américaine Danielle Collins a gagné 20 places et occupe à 28 ans le meilleur classement de sa carrière, au 10e rang mondial. La Polonaise Iga Swiatek, sortie en demi-finale par Collins, grimpe de cinq positions et retrouve son meilleur classement, à la 4e place. C'est aussi le cas de la Tchèque Barbora Krejcikova, qui gagne une place au 3e rang mondial, déjà atteint en novembre. L'Espagnole Garbine Muguruza, éliminée dès le deuxième tour à l'Open d'Australie par Alizé Cornet, a de son côté perdu quatre places et recule au 7e rang.

La Britannique Emma Raducanu, sacrée au dernier US Open mais éliminée au deuxième tour pour sa première participation à Melbourne, a néanmoins progressé de cinq places et occupe à 19 ans le meilleur classement de sa carrière, au 13e rang mondial. La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 14e, a perdu trois places alors que l'Ukrainienne Elena Svitolina, 15e, en a gagné deux. Classée 16e, l'Américaine Jessica Pegula atteint également son meilleur classement grâce à une progression de cinq rangs.

Sa compatriote Cori Gauff recule d'une place au 17e rang, juste devant une ancienne N.1 mondiale, la Bélarusse Victoria Azarenka, en hausse de sept positions. La Suissesse Belinda Bencic refait son apparition dans le Top 20, au 19e rang, avec une progression de trois places. Grâce à son premier quart de finale en Grand Chelem, Alizé Cornet, est désormais 37e mondiale et n'avait pas aussi bien été classée depuis septembre 2018.

A 32 ans, la numéro 1 tricolore, qui a évoqué une retraite en fin d'année, a considérablement accru son avance sur les quatre autres joueuses françaises du Top 100. Caroline Garcia, 71e, et Clara Burel, 79e, reculent toutes deux d'un rang. Océane Dodin, 83e, progresse de deux places, tandis que Kristina Mladenovic, 98e, chute de dix rangs et voit la perspective de quitter le Top 100 dangereusement se rapprocher. A noter que Serena Williams, arrêtée depuis plusieurs mois pour blessure, est descendue bien bas, à la 244e place mondiale (185 places perdues).

Classement WTA publié lundi :

1. Ashleigh Barty (AUS) 8331 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 5698

3. Barbora Krejcikova (CZE) 5533 (+1)

4. Iga Swiatek (POL) 4456 (+5)

5. Karolina Pliskova (CZE) 4452

6. Paula Badosa (ESP) 4429

7. Garbine Muguruza (ESP) 4195 (-4)

8. Maria Sakkari (GRE) 4071

9. Anett Kontaveit (EST) 3871 (-2)

10. Danielle Collins (USA) 3071 (+20)

11. Ons Jabeur (TUN) 3070 (-1)

12. Elena Rybakina (KAZ) 2705

13. Emma Raducanu (GBR) 2664 (+5)

14. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2638 (-3)

15. Elina Svitolina (UKR) 2531 (+2)

16. Jessica Pegula (USA) 2474 (+5)

17. Cori Gauff (USA) 2425 (-1)

18. Victoria Azarenka (BLR) 2396 (+7)

19. Belinda Bencic (SUI) 2355 (+3)

20. Angelique Kerber (GER) 2287

...

37. Alizé Cornet (FRA) 1410 (+24)

71. Caroline Garcia (FRA) 930 (-1)

78. Clara Burel (FRA) 884 (-1)

83. Océane Dodin (FRA) 846 (+2)

98. Kristina Mladenovic (FRA) 740 (-10)

