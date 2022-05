La Polonaise Iga Swiatek est toujours N.1 mondiale, après une semaine de repos (épaule droite blessée) pendant laquelle la Tunisienne Ons Jabeur, titrée samedi à Madrid, a retrouvé la place de 7e joueuse mondiale qu'elle avait déjà occupée en novembre dernier. Jabeur (27 ans) a battu l'Américaine Jessica Pegula (14e) 7-5, 0-6, 6-2 en finale à Madrid, devenant ainsi la première joueuse arabe titrée en WTA 1000, la catégorie de tournois la plus prestigieuse après ceux du Grand Chelem. C'est le deuxième trophée de sa carrière, après Birmingham en 2021.

Badosa, éphémère dauphine

Toutes les positions ont changé dans le Top 15, sauf une, celle de Swiatek dont la dauphine est à nouveau la Tchèque Barbora Krejcikova. L'intérim de l'Espagnole Paula Badosa n'a duré qu'une semaine et Swiatek, intouchable cette année, a toujours 2000 points d'avance. La chute la plus significative est celle de la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui perd quatre places et pointe au 8e rang, juste derrière Jabeur.

A noter que Jessica Pegula, finaliste à Madrid, entrevoit désormais le Top 10. Elle gagne 3 places comme Jabeur et est 11e mondiale, son meilleur classemet en carrière.

Top 20 au 09/05

1. Iga Swiatek (POL) 7061 pts

2. Barbora Krejcikova (CZE) 5011 (+1)

3. Paula Badosa (ESP) 4720 (-1)

4. Maria Sakkari (GRE) 4596 (+1)

5. Anett Kontaveit (EST) 4446 (+1)

6. Karolína Pliskova (CZE) 4152 (+1)

7. Ons Jabeur (TUN) 3895 (+3)

8. Aryna Sabalenka (BLR) 3721 (-4)

9. Danielle Collins (USA) 3211 (-1)

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 3135 (-1)

11. Jessica Pegula (USA) 3040 (+3)

12. Emma Raducanu (GBR) 2914 (-1)

13. Jelena Ostapenko (LAT) 2725 (-1)

14. Belinda Bencic (SUI) 2466 (-1)

15. Cori Gauff (USA) 2410 (+1)

16. Victoria Azarenka (BLR) 2336 (+1)

17. Elena Rybakina (KAZ) 2316 (+1)

18. Leylah Fernandez (CAN) 2191 (+2)

19. Angelique Kerber (GER) 2178

20. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2092 (-5)

