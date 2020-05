Clubs, tournois, joueurs... La FFT explique comment seront répartis ses 35 millions d'euros d'aide

Dans un entretien accordé au JDD, le président de la Fédération française de tennis (FFT) a détaillé son plan d'aide aux acteurs de la petite balle jaune dans l'Hexagone. Si la majorité des 35 millions d'euros du fonds de secours ira ainsi aux clubs, une aide sera aussi apportée aux meilleurs joueurs français non concernés par le programme de soutien des instances du tennis mondial.

Bernard Giudicelli a levé le voile sur le plan d'aide de la Fédération française de tennis (FFT). Si l'on savait depuis plusieurs semaines que 35 millions d'euros allaient être débloqués pour faire face à la crise due à l'arrêt des compétitions nationales comme internationales - coronavirus oblige -, le président de la FFT est entré dans les détails dimanche dans le JDD. Pour soutenir la pratique du jeu qui reprendra en partie et de manière très encadrée dès lundi, premier jour du déconfinement, priorité a évidemment été donnée au tennis amateur.

"Les clubs devraient percevoir 60 % de ce fonds, soit 21 millions. 17 % iront aux tournois internationaux et aux arbitres professionnels, un peu plus de 10 % aux enseignants sous statut indépendant, privés de chômage partiel", a ainsi indiqué Giudicelli à nos confrères. Et alors que le programme d'urgence des sept instances dirigeantes du tennis mondial (ATP, WTA, ITF et les quatre tournois du Grand Chelem) de plus de 6 millions d'euros compte soutenir financièrement près de 800 joueuses et joueurs professionnels, la FFT n'est pas en reste.

Roland-Garros La Fédération française n'exclut pas le huis clos IL Y A 7 HEURES

Certains des 100 meilleurs Français aussi aidés

La Fédération réserve ainsi 3,5 millions d'euros aux joueuses et joueurs tricolores qui ne bénéficieront pas de cette aide, car encore trop mal classés à l'échelle mondiale. "Enfin, 10 % seront alloués aux joueurs qui figurent parmi les 100 meilleurs Français mais n'entrent pas dans le plan de soutien de l'ATP et de la WTA", a ainsi souligné Giudicelli.

De quoi peut-être faire respirer quelque peu les nombreux acteurs du tennis dans l'Hexagone, alors que la tenue de Roland-Garros à l'automne est plus qu'incertaine. Le huis clos a même été ouvertement envisagé par le président de la FFT au cours de ce même entretien.

Roland-Garros La Fédération française n'exclut pas le huis clos IL Y A 7 HEURES