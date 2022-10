Tennis

Constant Lestienne, Top 100 décomplexé : "Ni la FFT ni mon entourage ne m'ont cru capable de faire ça aujourd'hui"

A 30 ans et 2 mois, Constant Lestienne est le joueur français le plus âgé à avoir fait son apparition dans le Top 100 mondial. Une éclosion tardive pour cet Amiénois, longtemps sujet aux blessures qui a toujours cru en ses capacités contre vents et marées. Invité dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast, le Français explique les difficultés rencontrées avant d'avoir percé.

00:06:54, il y a une heure