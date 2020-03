Coronavirus : Djokovic et Nadal de retour en Europe, le reste du circuit dans l'expectative

Si ce début de saison 2020 particulier confirme bien un fait, c'est que les différences de traitement dans le tennis professionnel entre les stars et les joueurs anonymes sont majeures. Après la polémique des qualifications de l'Open d'Australie dans le contexte des incendies, la crise du coronavirus révèle ainsi un problème majeur dans le partage des informations sur le circuit ATP. Alors que la suspension des compétitions pendant six semaines n'a pas encore été annoncée officiellement, les deux premiers joueurs mondiaux, Novak Djokovic et Rafael Nadal, ont déjà fait leurs valises pour rejoindre l'Europe (respectivement à Monte-Carlo et Majorque) selon le quotidien espagnol Marca. Une photo du numéro 1 mondial équipé d'un masque de protection dans un avion, publiée sur les réseaux sociaux par un membre de son équipe, confirme l'information.

Le cliché a été largement partagé, notamment par le Japonais Taro Daniel, 112e joueur mondial, qui n'a pas manqué de faire part de son mécontentement. "Donc Djokovic quitte les Etats-Unis avant que les tournois ne soient annulés ou reportés. Quelles informations me manquent ?", s'est-il demandé ironiquement dans un tweet. Le tournoi de Miami n'a ainsi pas encore communiqué quant à un probable report. Les réunions du Conseil des joueurs se sont multipliées ces dernières heures sur la situation et la saison pourrait bien être suspendue pendant au moins six semaines. Mais apparemment tous les tennismen professionnels ne disposent pas des mêmes renseignements et assurances.

L'épisode n'est pas sans rappeler la décision contestée des organisateurs du dernier Open d'Australie de lancer les qualifications début janvier, alors que la qualité de l'air à Melbourne semblait dangereuse pour les joueurs. Le silence médiatique des stars du circuit sur le sujet leur avait été alors reproché par certains de leurs collègues au classement plus modeste, accréditant l'idée d'un tennis professionnel à deux vitesses et d'une inéquité sportive.