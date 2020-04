Il n'y a pas que le circuit mondial et professionnel du tennis qui subit les conséquences du coronavirus. Alors que l'on ne sait toujours pas quand interviendra le déconfinement dans l'Hexagone, la Fédération française de tennis (FFT) a été contrainte d'annoncer jeudi l'annulation de ses compétitions jusqu'à l'été. Les qualifications pour ces épreuves, qui devaient avoir lieu dans les prochaines semaines, ne pourront pas se tenir, ce qui empêche mécaniquement la tenue du calendrier. Dans son communiqué, l'instance dirigeante a aussi annoncé le gel des classements jusqu'à une éventuelle reprise du jeu.

Tous les championnats de France individuels prévus en juin, juillet et août, ainsi que les épreuves Interclubs Seniors n'auront donc pas lieu. Mais le tennis classique n'est pas le seul touché, ce sera également le cas du tennis-fauteuil (championnats de France individuels et par équipes) ou encore du padel ou du beach-tennis, et même du e-tennis (la phase finale était prévue en mai). Enfin, pour les classements, la FFT a décidé de geler la dernière hiérarchie publiée en mars.