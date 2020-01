Ils ont eu (très) chaud, mais ils verront bien le dernier carré. Les Espagnols sont finalement venus à bout des Belges au terme du super tie-break du double décisif, dans le dernier quart de finale de l’ATP Cup vendredi à Sydney. Défait par David Goffin en simple, Rafael Nadal est revenu sur le court pour l’emporter (6-7, 7-5, 10/7) au côté de Pablo Carreno Busta face à la paire Sander Gille/Joran Vliegen. Samedi, le numéro 1 mondial et ses coéquipiers défieront donc l’Australie pour une place en finale.

Il aura donc passé près de quatre heures et demie sur le court entre le simple et le double. Et son investissement a fini par payer. Malgré des sensations moyennes, Rafael Nadal a trouvé avec Pablo Carreno Busta la solution pour poursuivre l’aventure en ATP Cup. Malmenés par une équipe belge très inspirée, les Espagnols ont frôlé l’élimination dans le deuxième set avant de prendre le contrôle de la fin de match et de s’imposer.

Les Belges ont eu (presque) tout bon

Déjà auteur de fautes surprenantes au cours de son match face à Goffin, Nadal n’a pas été impérial, loin s’en faut. Il a éprouvé beaucoup de difficultés à lire le service de ses adversaires, partant parfois à la faute sur des secondes balles pourtant à sa portée. Et Carreno Busta n’a pas été beaucoup plus inspiré, ce qui a contraint les Espagnols à disputer un tie-break du premier set de tous les dangers qu’ils ont fini par perdre après une lutte acharnée.

De plus en plus confiants, les Belges semblaient alors contrôler la situation : très tranquilles sur leurs engagements, ils ont obtenu deux balles de KO à 4-3 en leur faveur, mais le retour canon de coup droit long de ligne de Vliegen a échoué pour quelques centimètres. Quelques minutes plus tard, ce sont les Espagnols qui ont, eux, saisi leur chance : Vliegen, toujours lui, a frappé sa volée dans le camp adverse, comme l’a révélé la vidéo qui a donné le break décisif à la paire Nadal/Carreno Busta.

Revenus à un set partout et poussés par une majorité de supporters, les Espagnols ont poursuivi sur leur élan. Energique et avec un état d’esprit conquérant, Nadal a entraîné avec lui son coéquipier vers la victoire. Touchés par la tournure des événements, les Belges ont baissé pavillon sur une ultime double faute. Une conclusion triste pour une rencontre riche en suspense et en rebondissements.