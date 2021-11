Tennis

Di Pasquale: "Si la formule ne change pas, la Coupe Davis finira par disparaitre"

Après un an d'arrêt, dû au covid, la Coupe Davis revient pour terminer la saison à Madrid dans sa nouvelle fomule, qui fait tant jaser. Dans DiP Impact, émission à écouter en podcast en intégralité, Antoine Benneteau et Arnaud Di Pasquale reviennent sur cette compétition et cherchent à savoir ce qui pourrait la faire renaître de ses cendres sans tomber dans ses anciens travers. (Réal: Seb. Petit)

00:03:50, il y a une heure