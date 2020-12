Tennis

Di Pasquale: "Ce qu'a réalisé Novak Djokovic en 2020 est quand même énorme"

DIP IMPACT - Dans notre dernière émission de la saison, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau reviennent sur l'année de Novak Djokovic, forte de polémiques et de quelques ratés mémorables. Mais surtout d'un 8e sacre à l'Open d'Australie et d'une place de n°1 mondial en fin de saison pour égaler Pete Sampras... Cette émission est à écouter en intégralité en podcast. (Réalisation: Sébastien Petit)

