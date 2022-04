Tennis

Di Pasquale : "Comme Nadal, Alcaraz a ce qui manque à beaucoup d'athlètes : l'endurance mentale"

Carlos Alcaraz marche toujours et encore sur les pas de Rafael Nadal, notamment en gagnant à Barcelone et entrant dans le Top 10 avant ses 19 ans. Son aîné majorquin a réalisé tout cela en 2005, avant de remporter Roland-Garros. Qu'est-ce qui rend ce joueur si spécial ? C'est la question posée à Arnaud Di Pasquale et ses comparses dans DiP Impact, émission à écouter en podcast (Réal: Seb.Petit)

00:08:23, il y a 20 minutes