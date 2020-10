Rappelons-le, à cause de la pandémie de coronavirus, il avait été décidé de se passer des juges de ligne lors de la tournée américaine à huis clos à New York (Masters 1000 de Cincinnati et US Open). Toutes les balles litigieuses étaient alors jugées électroniquement par le hawk-eye, supprimant de ce fait le recours habituel au système des 3 "challenges" autorisés par joueur et par set. Et l'expérience a plutôt conquis le "Djoker". "Nous avons expérimenté cette technologie pour la première fois à New York et ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de place à l'erreur humaine", a-t-il considéré.